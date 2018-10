Trump potrebbe porre fine all' atroce guerra civile in Yemen | ma preferisce non farlo

Dazi : Trump potrebbe annunciare nuovi dazi su 200 mld dlr di beni cinesi : potrebbe presto infittirsi la guerra commerciale tra Usa e Cina. Secondo quanto riportano alcuni media americani, The Washington Post e The Wall Street Journal, Donald Trump ha deciso di imporre ...

Perché le cose potrebbero mettersi davvero male per Trump : C'è un rischio concreto di impeachment? L'impeachment, lo ricordiamo, è una procedura politica e non giuridica. Perché venga avviata, è sufficiente la maggioranza semplice della camera dei deputati. ...

Trump : "un giorno il premier di Israele potrebbe chiamarsi Mohammed" - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scherzato sul fatto che la risoluzione del conflitto israelo-palestinese con la creazione di uno stato unitario potrebbe portare al fatto che tra ...

Trump rischia di perdere la stella sulla Walk of Fame : «È senza onore». Ma potrebbe salvarsi per due motivi : Ma da quando Trump è entrato in politica ha subito più di un atto vandalico. L'ultimo è del 25 luglio scorso, quando un uomo l'ha completamente distrutta con un piccone. Prima di allora era stata ...

Guerra commerciale - JP Morgan : Trump potrebbe puntare su debolezza dollaro contro Cina : Gli analisti di JP Morgan ritengono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di ricorrere al deprezzamento del dollaro per combattere la Guerra commerciale in corso contro la ...

MAIORCA CONTRO SALVINI : “PERSONA NON GRATA”/ Ultime notizie : nella “lista nera” potrebbe finire anche Trump : MAIORCA a SALVINI "Persona non gradita". Ultime notizie, arriva la replica del ministro dell'interno: "Chi se ne frega se non mi vogliono, le vacanze le faccio in Italia"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:04:00 GMT)

È stata diffusa una registrazione che potrebbe mettere nei guai Trump : È quella in cui parla con il suo ex avvocato di pagare per insabbiare la storia di una sua relazione con una modella di Playboy, ma lascia ancora parecchi dubbi The post È stata diffusa una registrazione che potrebbe mettere nei guai Trump appeared first on Il Post.

Incontro Juncker-Trump? Cosa potrebbe sortire e analisi Eur/Gbp : Trump ha recentemente parlato dell'Europa come un 'nemico' ma nel contempo era soddisfatto di aver portato l'UE al tavolo delle trattative dove farà valere anche gli eccellenti numeri dell'economia ...