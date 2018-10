Tria | Ue stia tranquilla | debito-Pil scenderà | Ecofin | ministro non

Tria : “L’Ue stia tranquilla - il debito scenderà”. Ma l’Eurogruppo è in allarme : Non è in agenda, eppure tutti ne parlando. Il caso-Italia piomba all’Eurogruppo e tutti gli occhi sono puntati sul ministro Giovanni Tria, che è stato il primo ad arrivare: «Dirò ai miei colleghi di stare tranquilli - ha esordito il titolare del Tesoro entrando al vertice -, adesso cercherò di spiegare ciò che sta accadendo e come è formulata la ma...

Manovra - Tria : "L'UE stia tranquilla - il debito scenderà nel 2019" : A pochi giorni dall'annuncio della "Manovra del popolo", il Ministro dell'Economia Giovanni Tria è giunto oggi in Lussemburgo per partecipare alla riunione dell'Eurogruppo, che sarà incentrata sulla crescita e sull'occupazione, con particolare attenzione agli stabilizzatori automatici nazionali.Tria si troverà quindi davanti i Ministri delle Finanze degli altri 18 Paesi della zona euro e a loro dovrà illustrare la Manovra che tante ...

Tria : «Ue stia tranquilla - il rapporto tra debito e Pil scenderà»La replica : «Regole non rispettate» : Il ministro dell'Economia partecipa a Lussemburgo ai vertici di Eurogruppo ed Ecofin: «Spiegheremo come è formulata la manovra». Di Maio: «Non sacrifichiamo i lavoratori sull'altare dello spread». Il francese Le Maire: «Regole vanno rispettate da tutti»

Tria presenta la Manovra all'Eurogruppo : "L'Ue stia tranquilla - il debito-Pil scenderà" | Moscovici : "L'Italia ha deviato di molto" : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la Manovra". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, entrando all'Eurogruppo. Il ministro ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019"

Tria : "La Ue stia tranquilla - il debito/Pil scenderà". Dombrovskis sulla Manovra : "A prima vista non rispetta le regole" : MILANO - Riflettori puntati sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'Eurogruppo di queste ore, nel quale - riconosce lo stesso presidente Mario Centeno - l'attenzione di tutti è sull'Italia. Rep L'Europa processa Tria per le mancate ...

