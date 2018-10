Tria torna a Roma - l’allarme di Juncker : «Rigidi o euro a rischio». Salvini replica : «Basta insulti» : Il ministro dell'Economia rientrato in serata a Roma e non parteciperà all'Ecofin. Le critiche di Moscovici e Dombrobskis: «A prima vista non rispetta le regole», «Italia sceglie più spesa, ma pagano gli italiani»

Tria rientra a Roma in anticipo da Eurogruppo/ Moscovici gli dà una missione : "Tornare indietro sulla Manovra" : Manovra, Tria “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:41:00 GMT)

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro. Nuovo scontro Moscovici-Di Maio. Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va all'Ecofin e torna a Roma : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il...

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro Nuovo scontro Moscovici-Di Maio Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : Il Financial Times, il primo giornale letto dagli investitori in tutto il mondo, l'ha messa così', scrive Matteo Renzi nella enews. 'Il giorno dopo, infatti, è crollata la borsa, è schizzato lo ...

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro. Nuovo scontro Moscovici-Di Maio. Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : La Commissione europea all'attacco dell'Italia sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il titolare del tesoro intanto anticipa la...

Tria porta in Ue le cifre del Def - ma torna subito a Roma. Dai commissari piovono critiche : Giudizi severi da parte di Bruxelles nel giorno dell'Eurogruppo. Moscovici e Dombrovskis: 'piano di bilancio dell'Italia non sembra rispettare le regole, la deviazione del deficit è molto ...

Tria torna A ROMA E ‘SALTA’ EUROFIN/ Manovra - Ue boccia il Def : Juncker “Euro a rischio” : Manovra, TRIA “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 20:12:00 GMT)

Tria : "Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà" | Ecofin - ministro non partecipa : torna a Roma : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra". Così Giovanni Tria, entrando all'Eurogruppo. Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a stasera

Torna lo spettro dell’aumento dell’iva - Conte : “Mai contemplato”. Tria : “Terremo i conti in equilibrio” : «Non abbiamo mai Contemplato di aggravare la posizione dei contribuenti»spiega il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il vertice informale Ue di Salisburgo rispondendo a chi gli chiede se il governo prevede un aumento dell’iva, anche selettivo....

Torna lo spettro dell'aumento dell'iva - Conte : "Mai contemplato". Tria : "Terremo i conti in equilibrio" : Tria: avvio graduale degli interventi, conti in equilibrio 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di politica economica' ...

La Merkel rimpaTria gli algerini. Almeno 40mila tornano a casa : In questi mesi l'Europa di fatto ha messo nel mirino il nostro Paese per le nuove politiche portate avanti dal Viminale che di fatto hanno ridotto i flussi migratori sulle nostre coste. Il ministero degli Interni di fatto ha anche dato il via ad alcuni rimpatri come nel caso dei tunisini sbarcati a Lampedusa. Una scelta che ha sollevato qualche critica da parte dell'Ue ma che di fatto è una prassi ben attuata dagli altri Paesi come ad esempio la ...

Tria - investimenti pubblici devono tornare a 3% pil : Il ministro dell'Economia intervenendo al Forum Bloomberg a Milano, afferma che il Governo deve "recuperare un 30% di investimenti pubblici venuti meno negli ultimi anni". ... gli investimenti ...

Manovra - Tria : Investimenti pubblici devono tornare al 3% del Pil : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse