Tria | ' Se non vinciamo la scommessa della crescita cambiamo manovra'

Def - Juncker boccia l’Italia : «Se non siamo rigidi - euro a rischio». Tria : «Non sarà la fine della moneta unica» : «Il deficit italiano al 2,4% è una deviazione significativa dai parametri Ue». Lo ha detto all’eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di domani...

Tria rassicura l'Ue ma a Juncker non basta | "Rigidi con l'Italia o sarà la fine dell'euro" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va all'Ecofin e torna a Roma : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il...

Perché ConfindusTria non sa più a 'quale' governo votarsi : Roma. Le giravolte del governo Lega-M5s hanno provocato malumori sparsi all'interno della Confindustria di Vincenzo Boccia che il presidente ha cercato di sedare. "In questo governo crediamo ...

