Tria salta l’Ecofin e rientra per scrivere un Def che non c’è

Manovra - non c'è accordo sul deficit : Cdm decisivo/ Tria : sì al reddito di cittadinanza - ma salta quota 100 : Manovra , Tria vs Di Maio “ deficit /Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:49:00 GMT)

L'ira di Di Maio contro Tria : "Se insiste stavolta salta" : Non è per nulla contento di quello che ha sentito in oltre tre ore di discussione con il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il premier Giuseppe Conte, il vicepremier della Lega Matteo Salv... ...

Se la legge di bilancio rischia di far saltare il ministro Tria : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria “O Tria trova quei 10 miliardi o succede un casino” dicono dal Movimento 5 Stelle. La ministra per il Mezzogiorno Barbara Lezzi ci ha messo il carico a Radio Anch’io, in mattinata: “In manovra non transigerò sul reddito di cittadinanza, e non solo per il Sud – ha detto, terrorizzata dalle percentuali plebiscitarie agguantate dai pentastellati al Meridione – su questo Tria ci deve ascoltare. Non ...