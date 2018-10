Tria rassicura l' Ue sulla Manovra | ma a Juncker non basta | ' Rigidi con Roma' - Conte da

Tria rassicura l'Ue ma a Juncker non basta | "Rigidi con l'Italia o sarà la fine dell'euro" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Tria rassicura l'Europa sulla Manovra : 'Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria anticipa il rientro in Italia e non partecipa all'Ecofin - Il ministro Tria, dopo la sua partecipazione ai lavori dell'Eurogruppo a Lussemburgo, anticiperà il suo rientro in Italia e dunque non ...

Manovra - Tria rassicura l'Ue : "il debito scenderà". Ma Bruxelles chiede rispetto dei vincoli : E, mentre la stampa tedesca fa girare un'analisi che parla dell'Italia come 'un Paese nel baratro' , il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ricorda con fermezza che 'ci sono delle regole'...

Manovra - Tria promette di rassicurare ministri Ue : debito scenderà : Al suo arrivo in Lussemburgo, dove inizia oggi la due giorni di Eurogruppo ed Ecofin, il ministro dell'Economia Giovanni Tria dice di voler rassicurare i partner della Zona euro sulla Manovra di bilancio italiana. Il 27 settembre il governo ha annunciato di voler mantenere l'indebitamento netto stabile ...

Tria rassicura l'Europa sulla Manovra : 'Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà' : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la Manovra". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , entrando all'Eurogruppo e rispondendo alle domande dei giornalisti. Il ministro ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il ...

Tria domani all'Eurogruppo per rassicurare : il debito scenderà : Duplice test per la manovra: non solo dai mercati ma anche dal vertice in Lussemburgo. Si è fatto sentire anche il ministro agli Affari europei Savona secondo il quale il deficit al 2,4% è sostenibile ...

Conte rassicura : 'Massima fiducia in Tria - sarà una manovra coraggiosa' : Il premier prova a smorzare le tensioni all'interno del governo e le polemiche arrivate dall'opposizione dopo le parole del portavoce Rocco Casalino contro il ministero dell'Economia. 'Ho massima fiducia in Tria e in tutti i ministri' ha dichiarato -

Manovra - Tria rassicura : 'Misure graduali e nel rispetto dei conti. Aumenti Iva? Disinnesco già previsto' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al question time al Senato. 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di ...

Manovra - Tria rassicura : «Misure graduali e nel rispetto dei conti. Aumenti Iva? Disinnesco già previsto» : «Nell'attività istruttoria fin qui svolta in stretto raccordo con la presidenza del Consiglio e con i colleghi di governo, si sta operando nel pieno rispetto delle risoluzioni al Def...

Borse - Milano in verde : Tria rassicura mercati e spread : Nonostante le tensioni commerciali tra Usa e Cina, Piazza Affari chiude la seduta odierna con un rialzo dello 0,1%. Ecco...

Tria rassicura i mercati : spread in calo oggi in avvio di seduta : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria che con le sue parole ha rassicurato così i mercati tanto che stamani all'avvio di seduta lo spread tra BTp e Bund è in calo a 242 pb dai 249 di venerdì ...

La guerra commerciale tiene in scacco i mercati. Spread in calo dopo le rassicurazioni di Tria : Anche dal fronte macroeconomico si registrano numeri positivi per l'economia del Giappone , con il Pil del secondo trimestre dell'anno cresciuto dello 0,7%. Il dato è stato rivisto al rialzo rispetto ...