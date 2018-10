Tria presenta la Manovra all' Eurogruppo | L' Ue stia tranquilla | il debito-Pil

Manovra - Ruocco : “ Tria ? Nessun pericolo. Solo gossip”. E presenta proposta di legge per contrasto a evasione : L’onorevole Carla Ruocco ha presenta to alla sala stampa della Camera un progetto di legge sulle semplificazioni fiscali. Fra le principali novità: il Modello 770 verso l’abolizione, scadenza dichiarazione dei redditi al 31 dicembre. E ai margini della conferenza, l’onorevole ha prima spiegato il “core” della proposta e poi il suo punto di vista sulla vicenda Tria: “Il provvedimento si pone come una nuova ...

Il Comparto beni indus Tria li a Milano continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi - -7 - 31% - : Teleborsa, - Chiusura in rosso per il Comparto beni industriali a Milano dopo il crollo del ponte a Genova, a dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall'EURO STOXX Industrial Goods &...

Il Comparto beni indus Tria li a Milano continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi - -7 - 31% - : Chiusura in rosso per il Comparto beni industriali a Milano dopo il crollo del ponte a Genova , a dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall' EURO STOXX Industrial Goods & Services .

Manovra - Tria presenta l’antipasto di flat tax : “Estensione di quella al 15% per le partite Iva. E avvieremo la pace fiscale” : flat tax e reddito di cittadinanza partiranno già nel 2019, perché “per rassicurare investitori e famiglie non bisogna rinviare le riforme strutturali, ma dare certezze sulle prospettive, e dimostrare che il Paese è in grado di crescere“. Intenzioni già note del governo e avallate dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un’intervista al Sole 24 Ore: “Sono stato io a rassicurare i colleghi sul fatto che ...