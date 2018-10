Tria porta in Ue le cifre del Def | ma torna subito a Roma Dai commissari piovono critiche

Non importa con chi sta ConfindusTria : la Lega ascolti le aziende : Chiedono semplificazione e meno tasse, hanno dovuto digerire più burocrazia e costi maggiori. Volevano attenzione al mondo produttivo e - come noi - ora leggono di miliardi di euro destinati a misure assistenziali che si esauriranno a breve, senza avere creato nemmeno un posto di lavoro. Questo è ciò che pensano e dicono gli imprenditori, piccoli o grandi, iscritti o non iscritti a Confindustria.Il dibattito sui veri e ...

Manovra - M5S fa pressioni a Tria per portare l’asticella del deficit al 2 - 4% del Pil : Il vicepremier Matteo Salvini ha convocato lo stato maggiore della Lega per fare il punto sulla Manovra economica. Il vicepremier sta valutando l'ipotesi di alzare al 2,4% il rapporto deficit-Pil, che il vicepremier Luigi Di Maio ha chiesto al ministro dell'Economia Giovanni Tria.Continua a leggere

Tria : 'la manovra non deve portare dubbi su sostenibilità debito' : Così il ministro dell'economia oggi parlando della manovra, arrivata alle sue fasi finali, ad un convegno di Confcommercio. Tria spiega che 'per il primo anno la flat tax andrà incontro alle piccole ...

Casalino : i tecnici del Tesoro obbediscano o... | Il ministro Tria blinda tutti i suoi dirigenti | Conte : "Ho piena fiducia nel mio portavoce" : Le parole del portavoce di Palazzo Chigi in un audio diffuso: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". Giorgetti: "Non ha il potere per farlo". Conte e M5s lo blindano

Conte : «Con Tria in contatto. L'Ocse valuta ma non porta fatti» : Se l'Europa vuole esprimere una politica in materia di immigrazione vuol dire che mette a punto una strategia, rivede il regolamento di Dublino e quanto prima persegue nuovi meccanismi di gestione ...

"Siamo il Paese che rimpaTria meno - la colpa è dell'Ue". Molti problemi per riportare a casa i migranti irregolari : "L'Italia negli ultimi anni ha accolto 700mila immigrati, Molti dei quali clandestini, e non ha mai ricevuto collaborazione dagli altri paesi europei. Quindi non accettiamo lezioni da nessuno, ...

Tria in Cina porta a casa diverse commesse e rassicura finanzieri su permanenza Italia nell'Euro : Prosegue il viaggio del Ministro dell'Economia Giovanni Tria in Cina, entrato nel vivo con una serie di incontri con la comunità finanziaria cinese, in particolare il Fondo per la Via della Seta

MotoGP - Libere GP AusTria. Andrea Dovizioso : 'Ottimo inizio' - Valentino Rossi : 'Importante entrare nella top ten' : Dovizioso: "Marquez e Lorenzo molto veloci" "La moto funziona particolarmente bene su questa pista, siamo partiti con ottimi tempi. Funziona bene anche sul bagnato, ho un buon feeling soprattutto con ...

Il treno della vergogna : "Doveva portare rifiuti in AusTria - è fermo in stazione a Roma" : Settecento tonnellate di rifiuti indifferenziati sono fermi da due mesi. La denuncia di Legambiente Lazio

Triathlon - World Series Edmonton 2018 : importante conferma per Steinhauser - in ripresa Betto : Continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la tappa delle World Series di Edmonton, in Canada, ha visto il nono posto di Verena Steinhauser ed il diciassettesimo di Alice Betto. La prima conferma una stagione in continua crescita dopo l’esordio nel circuito maggiore avvenuto in Germania, la seconda dà segnali di miglioramento dopo la doppia caduta che l’aveva costretta al ritiro ad Amburgo. Steinhauser al sito ...

Mattarella : Marchionne ha scritto pagina importante storia indusTria : Mattarella: HA scritto pagina importante storia industria Roma – “La notizia della scomparsa di Sergio Marchionne, purtroppo non piu’ inattesa, ci addolora e lascia un vuoto in tutti coloro che ne hanno conosciuto e apprezzato le qualita’ umane, intellettuali, professionali. Desidero in questo momento anzitutto esprimere il mio sentimento di vicinanza ai suoi familiari, e a quanti erano a lui piu’ legati nella vita ...

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’indusTria italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...

Marchionne : Mattarella - ha scritto pagina importante indusTria italiana (2) : (AdnKronos) – “La notizia della scomparsa di Sergio Marchionne, purtroppo non più inattesa, ci addolora -afferma il Capo dello Stato- e lascia un vuoto in tutti coloro che ne hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane, intellettuali, professionali. Desidero in questo momento anzitutto esprimere il mio sentimento di vicinanza ai suoi familiari, e a quanti erano a lui più legati nella vita e nel lavoro”. “Marchionne ha ...