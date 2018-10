Tria | ' L' Europa stia tranquilla | il debito scenderà'

"Una maggioranza considera ancora l'Europa come la propria paTria" : ... perché tutto è nelle mani dell'economia e della mondializzazione. Inoltre, si parla spesso della mancanza di decisioni alternative e ciò genera un sentimento d'impotenza. swissinfo.ch: Lei ha ...

Tensione spread - stop automatico alla spesa : la carta di Tria con l'Europa : La legge di Bilancio italiana non è all'ordine del giorno della riunione dell'Eurogruppo in programma oggi a Lussemburgo, alla quale seguirà domani quella allargata...

Def - Tria : “il giudizio Ue sul 2 - 4% cambierà”. Oggi primo test in Europa : Dopo l’approvazione del Def con la decisione di sforare il rapporto deficit-Pil e portarlo al 2,4%,, le voci di dimissioni e il richiamo alla Costituzione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro dell’economia Giovanni Tria, è volato in Lussemburgo all’Eurogruppo, al primo test europeo sul Def, e quindi sulla manovra 2019. La riunione di Oggi sarà il primo faccia a faccia fra il ministro dell’Economia Giovanni Tria e ...

Fico : Tria ministro stabile - parla in Europa per conto del Governo : Roma, 28 set., askanews, - Giovanni Tria 'è il ministro dell'economia italiana ed è il ministro che parlerà in Europa per conto del Governo sui temi economici. Quindi è assolutamente un ministro stabile, è al suo posto e mi sembra normale che ci siano ...

Manovra - Salvini : “Tria? Mai in bilico”. E sull’Europa : “Se Bruxelles boccia la manovra tiriamo avanti” : La nota di aggiornamento al Def è “un passo verso la civiltà” secondo il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale “i mercati se ne faranno una ragione”. Così ha detto al suo arrivo al comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Milano. E, a chi gli ha chiesto se sia possibile abolire la povertà per decreto come ha detto Luigi Di Maio lui ha risposto: “Mi piacerebbe abolirla. Mi piacerebbe abolire anche il ...

Altro che scontro tra Di Maio e Tria, incognita sulla legge di bilancio, eccetera. Macché. In Europa il governo piace. Anche perché userà le forbici.

Manovra - Tria blocca il deficit all'1 - 6%. «Tratti Conte con l'Europa» : Con il Def in dirittura d'arrivo e la Manovra di Bilancio in cottura, Giuseppe Conte non può far altro che tentare di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. L'obiettivo è...

FarmindusTria : Italia primo produttore farmaceutico in Europa : Roma, 21 set., askanews, - L'Italia è il primo produttore farmaceutico dell'Unione Europea. Lo sostiene Farmindustria, sottolineando che 'quest'anno l'Italia ha superato la Germania con una produzione ...

SCENARIO/ Pd - Tria ed Europa - i tre scenari che non devono incrociarsi : Questo passaggio cruciale apre tre scenari che si intrecciano tra loro e delineano la gravità dei prossimi mesi che il Paese e l'Europa dovranno vivere. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 06:01:00 GMT)MANOVRA/ I dettagli del patto Lega-M5s che ci portano verso la Grecia, di S. LucianoGEO-FINANZA/ Lo sgambetto della Germania da evitare per il governo, di C. Pelanda

Orbán all Europarlamento 'Non accettiamo minacce e ricatti. Non saremo paTria di immigrazione' : 'Condannerete l'Ungheria che con il suo lavoro e il suo sangue ha contribuito alla storia della nostra magnifica europea, che si è sollevata contro l'esercito più importante del mondo, quello ...

Tria - linea prudente anche con Europa : Lo ha detto il ministro dell'Economia parlando con le Tv a Cernobbio. "Il governo ha ufficialmente ribadito questa posizione ed è su questi termini che sto discutendo in Europa da giugno luglio e ...

