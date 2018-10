Tria | La Ue stia tranquilla | il debito Pil scenderà Dombrovskis sulla

Tria : «La Ue stia tranquilla - il debito scenderà» : «Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra»: lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria entrando all'Eurogruppo e...

Tria : «L'Ue stia tranquilla - il rapporto tra debito e Pil scenderà» : Il ministro dell'Economia a Lussemburgo per partecipare all'Eurogruppo e all'Ecofin: «Spiegheremo come è formulata la manovra». Il ministro francese Le Maire: «Regole vanno rispettate da tutti»

Tria : «Ho giurato in interesse Nazione E non solo io. Manovra? Stiamo attenti» Mutui e spese mediche : detrazioni al 17% : Il «Financial Times» lo ha definito l’uomo di mezzo: il ministro delle Finanze al bivio tra mantenere il deficit italiano a livelli sostenibili e attuare le riforme

Tria : restiamo sotto il 2 %. Dall'Ue sconto per Genova un bonus da due miliardi : La somma delle richieste vale 18 miliardi di spese permanenti, l'uno per cento in più delle attese di Bruxelles

Moto3 AusTria - doppietta azzurra con Bezzecchi e Bastianini : SPIELBERG - Pole, vittoria e allungo in tesa al Mondiale, bottino pieno per Marco Bezzecchi. Il giovane riminese festeggia nel migliore dei modi l'annuncio ufficiale del suo passaggio dalla prossima ...

Moto3 - GP AusTria. Bezzecchi vince e allunga nel mondiale. Secondo Bastianini : Marco Bezzecchi e Jorge Martin si ritrovano in prima fila, uno affianco all'altro, separati solo da 78 millesimi dopo la qualifica, da 3 punti in classifica e dai 18 punti di sutura che lo spagnolo ...