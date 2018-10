Tria isolato | l’attacco di Juncker | «Rigidi con l’Italia o finisce l’euro»

Manovra - Tria il ministro più isolato ora è in bilico : 'Non rischierò i risparmi degli italiani' : Per Giovanni Tria è stato il giorno più complicato. Soltanto ventiquattrore prima, dopo l'ultimo vertice di maggioranza con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia era convinto che la partita del Def fosse chiusa. Del resto aveva concesso molto. Aveva rotto il tabù dell'1,6%, quello che avrebbe permesso di coprire l'aumento dell'Iva, tagliare il deficit ...

Tria - il ministro più isolato ora è in bilico : 'Non rischierò i risparmi degli italiani' : Per Giovanni Tria è stato il giorno più complicato. Soltanto ventiquattrore prima, dopo l'ultimo vertice di maggioranza con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia era convinto che la partita del Def fosse chiusa. Del resto aveva concesso molto. Aveva rotto il tabù dell'1,6%, quello che avrebbe permesso di coprire l'aumento dell'Iva, tagliare il deficit ...

Germania - donna italiana denuncia : “Ufficio immigrazione mi ha intimato di trovare lavoro entro 15 giorni o sarò rimpaTriata”. Non è un caso isolato : “Mi hanno comunicato che avevo quindici giorni di tempo, visto che non potevo provvedere a me stessa, per trovare un lavoro: altrimenti mi avrebbero rimpatriato e avrebbero pure pagato il viaggio a me e alle bambine, se non fossi stata in grado di poterlo pagare io”. A raccontare la vicenda a Cosmo, la trasmissione in italiano di Radio Colonia, è una donna italiana che si è trasferita in Germania nel 2013 e, dopo aver smesso di ...