Tria dice di stare tranquilli | ' Il debito-Pil scende'

Manovra - Tria “Non mi dimetto”/ Ultime notizie - Savona contraddice il Mef “Nel 2019 crescita del 3%” : Manovra, Tria “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Le parole del titolare del Mef(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:18:00 GMT)

Cosa dice il ministro Tria sul DEF e sul deficit al 2 - 4% : Che è il risultato di una mediazione «non da poco», e che non ha mai minacciato di dimettersi The post Cosa dice il ministro Tria sul DEF e sul deficit al 2,4% appeared first on Il Post.

Istat : indice prezzi produzione indusTria agosto +4 - 4% su anno : Roma, 27 set., askanews, - Per agosto l'Istat stima un aumento congiunturale dello 0,4% dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria. Su base annua si registra una crescita del 4,4%. Sul ...

ECONOMIA ConfindusTria Vicenza : indice di fiducia ancora negativo : In luglio la valutazione sullo stato dell'ECONOMIA ad oggi registra infatti un peggioramento rispetto a quanto emerso al termine dal primo trimestre dell'anno, passando da +8,9 a +4,3. Il giudizio ...

Deficit - svolta di Tria : rompe il tabù del 2% e dice sì al taglio Ires : ... ad esultare sono i grillini, che poco dopo la fine del summit a Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia, con Conte, Paolo Savona e il vice ministro leghista Massimo Garavaglia e Matteo Salvini, ...

'Governo compatto - piena fiducia in Tria' - lo dice Di Maio - : Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Radio 24, sottolineando che i 'rapporti con Giovanni Tria, ministro dell'Economia, ndr, sono di piena fiducia. …

La Tunisia dice no a Salvini : rifiutati i voli charter per rimpaTriare 184 migranti : La Tunisia boccia la proposta di Matteo Salvini di utilizzare voli charter straordinari per rimpatriare i 184 migranti tunisini sbarcati nelle scorse ore a Lampedusa. Tunisi rifiuta, quindi, il rimpatrio immediato, allungando i tempi: i migranti torneranno nel loro Paese al ritmo di 80 per settimana.Continua a leggere

Tav - sfida tra ministri. Toninelli : "Entro novembre l'analisi costi-benefici - poi decideremo". Tria lo contraddice : "Spero che si faccia" : Il titolare dell'Economia a proposito della Torino-Lione e del gasdotto Tap: "Serve una soluzione anche perchè si tratta di grandi collegamenti internazionali"

Vuelta a España 2018 - domani giorno di riposo. Si riparte martedì 11 settembre con la sedicesima tappa. Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : Dopo tre frazioni impegnative, entrambe con arrivo in salita, la Vuelta a España 2018 si prende la tradizionale pausa del lunedì tra la seconda e l’ultima settimana di corsa. I corridori approfitteranno della giornata di riposo domani, lunedì 10 settembre, per accumulare energie in vista della fase più importante dell’evento. La carovana tornerà in sella martedì 11 settembre per affrontare la sedicesima tappa della corsa iberica, una ...

Vuelta 2018 – La resa dei conti è arrivata : percorso - altimeTria e favoriti della quindicesima tappa : tappa fondamentale quella in programma oggi alla Vuelta di Spagna, salite durissime che potrebbero rivoluzionare la classifica generale Archiviato il doppio colpo di ieri, con Simon Yates riuscito a prendersi in un colpo solo la 14ª tappa e la maglia rossa della Vuelta 2018, oggi è tempo di concentrarsi sulla frazione numero 15 della corsa spagnola, quella che va da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga di 178,2 ...

Tria dice che non è a Pechino per vendere Btp : Roma. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervistato dal quotidiano cinese “Guangming Daily”, ha illustrato gli obiettivi della sua visita a Pechino, la prima fuori da un paese dell’Unione europea: “L’obiettivo della missione in Cina è quello di rafforzare ulteriormente i rapporti economici t

Triathlon - World Series Montreal 2018 : vince Vicky Holland - dodicesima piazza per Alice Betto : La gara femminile delle World Series di Triathlon di Montreal, in Canada, va alla britannica Vicky Holland, davanti alla statunitense Katie Zaferes, seconda, ed all’altra britannica Georgia Taylor-Brown. Alice Betto, unica azzurra al via ed al rientro dopo un periodo di stop, termina dodicesima. La vittoria è della britannica Vicky Holland, brava a chiudere la gara, su distanza olimpica, al di sotto delle due ore, precisamente in 1:59:29, ...

Giappone : indice attività indusTriali salito dello 0 - 2% annuo : Il ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria ha reso noto che l'indice delle attività industriali del Giappone è calato dello 0,8% in giugno su base mensile rettificata, contro il progresso dello 0,1% di maggio, 1,...

MotoGP AusTria 2018 : Marquez in pole - Dovizioso secondo e Rossi quattordicesimo - : Insomma, dopo la Honda di Marquez ci sono tutte e tre le Ducati ufficiali in fila, pronte ad attaccare il Campione del Mondo in carica. Aspetto che fa già presagire ad una gara categoria "da non ...