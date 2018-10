Tria anticipa il rientro in Italia e non partecipa all' Ecofin

Ecofin - il rientro anticipato di Tria spaventa Piazza Affari : spread a 280 : Domani il ministro non parteciperà alla riunione dell'Ecofin. Euro/dollaro sopra 1,16. Petrolio in rialzo. Moscovici critica i saldi di bilancio italiani...

Def - Moscovici : «Deficit italiano al 2 - 4% è deviazione significativa». Tria anticipa il rientro a Roma : «Ciò che posso dire adesso è che quanto indicato dall’Italia è una deviazione molto, molto significativa» rispetto agli impegni di bilancio. Lo ha detto all’Eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di ...

NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni terza puntata : Triangolo amoroso per Lisa? : Non DIRLO al mio CAPO 2, Anticipazioni terza puntata 27 settembre, Raiuno: Lisa e Mia sono alle prese con i problemi di cuore legati ad Enrico e Romeo. Allo studio arriva Diego Venturi.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:28:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane : DONNA - Triangolo con ERIC e QUINN? : ERIC e Quinn Forrester, nelle puntate amERICane di Beautiful (ma da ora in avanti anche per quelle italiane), pur vivendo un felice periodo stanno pagando il “prezzo” di un accantonamento narrativo ai margini della scena: coinvolti qua e là in altre vicende, i due non hanno una loro storyline da quasi un anno ormai. Tuttavia, negli Stati Uniti, le cose potrebbero cambiare già nelle prossime settimane. Rena Sofer, che nella soap ...

NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni fiction Rai 1 e diretta prima puntata : il Triangolo Nina-Enrico-Lisa : Non DIRLO al mio CAPO 2, la fiction di Rai 1. Anticipazioni prima puntata 13 settembre, Raiuno: Lisa alle prese con l'esame da avvocato e il ritorno di Nina(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 22:39:00 GMT)

CHICAGO MED 2/ Anticipazioni 31 agosto 2018 : Robin in psichiaTria - paura per Charles (finale di stagione) : CHICAGO Med 2, Anticipazioni del 31 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. L'aggressione di uno squilibrato mette in pericolo la vita del dottor Charles. (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:16:00 GMT)

Il Triangolo Owen-Teddy-Amelia in Grey’s Anatomy 15 sarà “diverso da quello con Cristina” : anticipazioni da Kevin McKidd : Il nuovo triangolo amoroso al centro di Grey's Anatomy 15 sarà una versione più matura dei precedenti, assicura il regista e attore Kevin McKidd, che nella serie interpreta il traumatologo Owen Hunt. La nuova stagione del medical drama sarà tutta incentrata sull'amore, ma come sempre in Grey's Anatomy non c'è amore senza drammi: il ritorno di Teddy Altman (Kim Raver) a Seattle con in grembo il figlio di Owen, proprio mentre lui si è ...