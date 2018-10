Tria all' Eurogruppo | primo test europeo per Def-manovra

Il primo giorno di Draghi "dimezzato" - con Tria all'Eurogruppo. Mercati sotto osservazione : C'è un motivo in più per tenere sotto la lente i Mercati finanziari nel primo giorno di ottobre. Cambia proprio da oggi la strategia della Bce, che dimezzerà gli acquisti di titoli di Stato dell'area euro. Si tratta del primo rallentamento del Quantitative easing in vista dello stop di fine anno.Per il Def è anche il giorno del primo test europeo. Dopo la "notte del 2,4%", le voci di dimissioni e il richiamo alla ...

Intervista a Tria : «Ecco perché resto ministro. Il debito pubblico scenderà di un punto all'anno» : «Sono qui con voi a fare un'Intervista come ministro dell'Economia. Questa mi pare una risposta chiara alle voci su mie dimissioni, che non ho mai minacciato». Giovanni Tria esordisce così nel lungo colloquio che il 29 settembre ha concesso al Sole 24

Manovra - anche Tria scommette sulla crescita : “Nel 2019 all’1 - 6. Non sfidiamo l’Ue - il giudizio sul deficit può cambiare” : Per il ministro dell’Economia mancato Paolo Savona l’Italia può raggiungere il 3 per cento, come scrive in un intervento sul Fatto. Per il ministro dell’Economia titolare, Giovanni Tria, le cifre sono più caute, ma la crescita sarà la chiave di quella che anche lui chiama “scommessa“: in un’intervista al Sole 24 Ore, Tria spiega che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata giovedì ...

Il blitz di Casaleggio nel Nordest per soffiare gli indusTriali alla Lega : La strategia ha due facce, apparentemente in contrasto tra di loro, ma speculari nel cammino di un Movimento camaleontico per sua stessa natura. Il primo obiettivo, raggiunto dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def, era quello di espugnare il fortino istituzionale del Ministero dell'Economia, costringendo il ministro Giovanni Tria ad ingoiare il rospo di un deficit al 2,4% del Pil. Con la ciliegina sulla torta dell'inserimento in ...