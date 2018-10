Tria anticipa il rientro in Italia e non partecipa all'Ecofin : Roma, 1 ott., askanews, - Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, dopo la sua partecipazione ai lavori dell'Eurogruppo a Lussemburgo, ha anticipato il suo rientro in Italia e dunque non parteciperà all'Ecofin previsto per domani. L'Italia ...

Def - Tria non parteciperà all'Ecofin di domani. Di Maio : 'Ue fa terrorismo sui mercati' : 'Non c'è nessuna ragione di emergenza per cui debba rientrare il ministro dell'Economia'. Lo precisa il vicepremier Luigi Di Maio interpellato dai cronisti a margine di un incontro al Mise. Il ministro osserva che nei prossimi giorni ci saranno diversi incontri di governo per '...

Def - Tria all'Eurogruppo : "Cercherò di spiegare quello che succede da noi" : Cercherò di spiegare che cosa sta succedendo' in Italia per quanto riguarda la manovra economica per il 2019, dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a ...

Tria : «Ue tranquilla - il debito scenderà» Ma la Commissione europea è in allerta : Dombrovskis (Ue): «A prima vista i piani di bilancio non sembrano compatibili con le regole del Patto di Stabilità»

Tria anticipa rientro - non va all'Ecofin : 16.47 Tria anticipa rientro,non va all'Ecofin Il ministro dell'Economia, Tria, al suo arrivo all'Eurogruppo a Lussemburgo, invita i partner europei a stare "tranquilli". E rassicura: "Il debito/Pil scenderà" nel 2019. "Adesso cercherò di spiegare che cosa sta ...

Tria all'Ecofin : Ue tranquilla - il debito scenderà. Ma Bruxelles : l'Italia non rispetta le regole - deviazione deficit ampia : La Commissione europea all'attacco dell'Italia sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il titolare del tesoro intanto anticipa la...

Tria anticipa rientro - non va all'Ecofin : 16.47 Il ministro dell'Economia, Tria, al suo arrivo all'Eurogruppo a Lussemburgo, invita i partner europei a stare "tranquilli". E rassicura: "Il debito/Pil scenderà" nel 2019. "Adesso cercherò di spiegare che cosa sta accadendo e come è formulata la Manovra", dice ai giornalisti. Tria lascerà anticipatamente la riunione di due giorni e potrebbe rientrare a Roma già in serata. Quindi non parreciperà all'Ecofin di domani, secondo quanto ...

Tria : “L’Ue stia tranquilla - il debito scenderà”. Ma l’Eurogruppo è in allarme : Non è in agenda, eppure tutti ne parlando. Il caso-Italia piomba all’Eurogruppo e tutti gli occhi sono puntati sul ministro Giovanni Tria, che è stato il primo ad arrivare: «Dirò ai miei colleghi di stare tranquilli - ha esordito il titolare del Tesoro entrando al vertice -, adesso cercherò di spiegare ciò che sta accadendo e come è formulata la ma...

Tria : "L'Ue stia tranquilla - il debito scenderà". Ma l'Eurogruppo è in allarme : Non è in agenda, eppure tutti ne parlando. Il caso-Italia piomba all'Eurogruppo e tutti gli occhi sono puntati sul ministro Giovanni Tria, che è stato il primo ad arrivare: 'Dirò ai miei colleghi di ...

Tria : “L’Ue stia tranquilla - il nostro rapporto deficit-pil scenderà”. Ma l’Eurogruppo è in allarme : Non è in agenda, eppure tutti ne parlando. Il caso-Italia piomba all’Eurogruppo e tutti gli occhi sono puntati sul ministro Giovanni Tria, che è stato il primo ad arrivare: “Dirò ai miei colleghi di stare tranquilli - ha esordito il titolare del Tesoro entrando al vertice -, adesso cercherò di spiegare ciò che sta accadendo e come è formulata la ma...

Triathlon - Challenge Sardinia : Moby e Tirrenia partner dell'evento al Forte Village Resort : Moby e Tirrenia sono partner del Challenge Sardinia: l'evento è in programma il 27-28 ottobre al Forte Village Resort Un percorso incantevole e impegnativo, tra due ali di folla, per un'esperienza che ...

Metallurgia e siderurgia nell'IndusTria 4.0 : ... Pietro Fontanini, della presidente della Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, e del direttore generale dell'ateneo Massimo Di Silverio e di numerosi rappresentanti del mondo accademico, ...

Triathlon – Challenge Sardinia : Moby e Tirrenia partner dell’evento al Forte Village Resort : Moby e Tirrenia sono partner del Challenge Sardinia: l’evento è in programma il 27-28 ottobre al Forte Village Resort Un percorso incantevole e impegnativo, tra due ali di folla, per un’esperienza che va oltre l’ordinario, nella splendida Sardegna, un’oasi di verde, mare e montagna. E’ il Challenge Sardinia, al Forte Village Resort, in programma il weekend del 27 e 28 ottobre prossimi, e che vede Moby e Tirrenia partner della ...

Giovanni Tria all'Eurogruppo : 'State tranquilli - il rapporto debito-Pil tornerà a scendere dal 2019' : Dopo il braccio di ferro con il Movimento Cinque Stelle e Luigi Di Maio sulla manovra , le dimissioni minacciate e la telefonata di Sergio Mattarella, il ministro Giovanni Tria è andato a Lussemburgo ...