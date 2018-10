Tria a Bruxelles per l' Eurogruppo

Manovra - Salvini : “Tria? Mai in bilico”. E sull’Europa : “Se Bruxelles boccia la manovra tiriamo avanti” : La nota di aggiornamento al Def è “un passo verso la civiltà” secondo il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale “i mercati se ne faranno una ragione”. Così ha detto al suo arrivo al comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Milano. E, a chi gli ha chiesto se sia possibile abolire la povertà per decreto come ha detto Luigi Di Maio lui ha risposto: “Mi piacerebbe abolirla. Mi piacerebbe abolire anche il ...