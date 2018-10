Trapani | arrestato il latitante Vito Marino | nel 2006 sterminò la famiglia Cottarelli a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Il 28 agosto deli tre membri dellanella loro villa di Brescia. Dodici anni dopo finisce in manette ilin Sicilia dagli uomini del Servizio centrale operativo della Polizia e della squadra mobile di. L’uomo, che oggi ha 52 anni, è stato individuato in un ovile nelle campagne di Vita, nel Trapanese. La polizia sta valutando la posizione dei due proprietari della struttura, che però al momento non sono stati ancora rintracciati.è figlio di Girolamo, ucciso dal boss di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro nel 1986. Merino senior, detto Mommo ‘u nano, era considerato un elemento di spicco del clan trapanese: per questo motivo fu ucciso durante la guerra di mafia. Il figlioè stato condannato in via definitiva per aver ucciso neli componenti – padre, madre e figlio ...