Tragedia in Indonesia | sono più di 1 200 i morti | è bufera per l’allerta tsunami

L’ennesima Tragedia indonesiana non è solo colpa della natura : Se esiste una definizione di catastrofe, somiglia a quella descritta da Rebecca Henscheke, corrispondente da Giacarta per la Bbc, che qualche ora fa, arrivando in elicottero a Palu, ha scritto su Twitter: “Un'orribile visione per chilometri lungo la costa, cadaveri sistemati in fila dentro ai sacchi