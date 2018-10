: Il governatore della Liguria, Toti, detto 'il #lamentoso'...sia costruttivo e proponga eventuali modifiche al decre… - dellorco85 : Il governatore della Liguria, Toti, detto 'il #lamentoso'...sia costruttivo e proponga eventuali modifiche al decre… - RaiNews : #Toti: non cambi l'impianto del #decretoGenova. Il governatore: veti reciproci non trasformino il decreto in un dec… - il_pucciarelli : La nomina a commissario per la ricostruzione di Gemme è una vittoria dell’asse Toti-Lega. Il manager ex Ansaldo è v… -

Il decreto su"si, c'è bisogno di più risorse, sono sicuro che in Parlamento si potrà fare qualcosa, me lo auguro, poi ciascuno si prenderà le sue responsabilità". Lo ha detto il governatore della Liguriaspiegando che è "un decreto di cui non condividiamo l'impostazione, ma siccome è stato fatto, cerchiamo di renderlo il migliore possibile". Il decreto è giunto alla Camera e assegnato alle commissioni Ambiente e Trasporti. Comincia l'iter parlamentare.(Di lunedì 1 ottobre 2018)