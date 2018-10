: Tokyo, 2 morti e 100 feriti per tifone - NotizieIN : Tokyo, 2 morti e 100 feriti per tifone - TelevideoRai101 : Tokyo, 2 morti e 100 feriti per tifone - JAPAN_FOREVER : Il tifone Trami se nè è finalmente andato anche da Tokyo, il bilancio è per ora di due morti, due dispersi e circa… -

E' di 2e circa 100il bilancio del passaggio delTrami sul Giappone, con gran parte dei collegamenti ferroviari bloccati anche ae gravi problemi nei trasporti aerei con soppressione di voli. Il, il 24esimo della stagione, ha inoltre provocato l'interruzione dell'elettricità per 450mila abitazioni nella periferia a ovest di, in particolare del distretto di Hachioji, dove si sono registrate raffiche di vento di 164 km/h, un record per la capitale.(Di lunedì 1 ottobre 2018)