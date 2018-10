Tiziano Ferro | TZN è da 200 settimane in classifica | record assoluto

TZN – The Best of Tiziano Ferro da 200 settimane in classifica con 8 dischi di platino prima del nuovo album : TZN - The Best of Tiziano Ferro spegne le 200 candeline: 200 sono le settimane di presenza in classifica Fimi/Gfk nella top 100 degli album più venduti in Italia. Il disco di Tiziano Ferro che celebra la sua intera carriera con successi del passato e nuovi inediti, è in classifica da ormai 200 settimane, numeri da capogiro se pensiamo a tutte le nuove uscite che entrano in classifica di giorno in giorno, pronte a scomparire nel giro di poche ...

Il duetto in Per me è importante dei Tiromancino con Tiziano Ferro : audio e testo della nuova versione del brano : Per me è importante dei Tiromancino con Tiziano Ferro è disponibile da oggi nell'album Fino a qui dei Tiromancino. I migliori successi del gruppo italiano, rilasciati nel corso della sua carriera, sono stati ricantanti in duetto con colleghi della penisola. Il risultato è un best of che si avvale delle voci di alcuni degli artisti più apprezzati del momento. Tra questi, non poteva mancare Tiziano Ferro che dei Tiromancino è un vero fan. ...

Tiziano Ferro scrive con Ed Sheeran per Andrea Bocelli - Amo soltanto te nel nuovo album Sì : Tiziano Ferro scrive con Ed Sheeran per Andrea Bocelli la canzone Amo soltanto te, un pezzo inedito contenuto nel nuovo album di Bocelli dal titolo Sì. Lo annuncia lo stesso artista di Latina sui social nella giornata di oggi, giovedì 20 settembre, mostrando orgoglioso un foglio di carta che riporta il titolo della canzone e i suoi autori. Tiziano Ferro si è occupato del testo del brano mentre Ed Sheeran si è occupato della parte musicale. ...

Tiziano Ferro con LAV ed Eurogroup for Animals : l’invito sui social a favore di cani e gatti per #IPIÙTASSATI : Tiziano Ferro con LAV ed Eurogroup for Animals per una buona causa a sostegno degli amici a quattro zampe. Il cantautore di Latina ha fatto capolino sui social questa mattina per condividere la causa supportata da LAV ed Eurogroup for Animals con il fine di chiedere al Governo e al Parlamento che gli animali domestici non siano più considerati beni di lusso. La campagna Eurogroup for Animals si fonde con la campagna LAV #IPIÙTASSATI. I ...

Tiziano Ferro al compleanno per i 40 anni di Elisabetta Canalis : Festeggiamenti in grande stile per Elisabetta Canalis: l'ex velina ha celebrato il suo 40esimo compleanno in America, dove vive da tempo, invitando al suo party nientemeno che Tiziano Ferro, del quale è amico da molto tempo (spesso i due si allenano insieme in palestra o postano foto dei loro pranzi su Instagram).L'ex compagna di Christian Vieri ha ovviamente pubblicato sui social uno scatto con il cantante di Latina, scrivendo "Non c'è ...

Tiziano Ferro ricorda l’11 settembre a New York e annuncia una collaborazione per il nuovo album : Tiziano Ferro ricorda l'11 settembre con uno scatto sui social. L'artista di Latina, che si p trasferito in America, ha toccato oggi una pagina fondamentale della storia mondiale: l'attentato di New York alle Torri Gemelle avvenuto nel 2001, ormai 17 anni fa. A ridosso dei 17 anni riapre la fermata della metropolitana del World Trade Center, completamente distrutta durante l'attentato. Oggi quella fermata della metropolitana è stata ...

NewMusic : Thegiornalisti - Subsonica e Tiziano Ferro : L'album 'Love' uscirà il 21 settembre e sarà promosso con un tour nei palazzetti dello sport , BIGLIETTI , . Pubblicato anche il video di 'Bottiglie rotte' , QUI , dei Subsonica disponibile da ...

Tiziano Ferro duetta con i Tiromancino in Per me è importante - “una delle canzoni più belle che abbia mai ascoltato” : Tiziano Ferro duetta con i Tiromancino sulle note del brano Per me è importante nel nuovo album del gruppo di prossima pubblicazione. I Tiromancino stanno per tornare in scena con un nuovo disco dal titolo Fino a qui, in uscita il 28 settembre. All'interno dell'album, una serie di collaborazioni tra le quali spicca il duetto con l'artista di Latina che presta la sua voce sulle note di uno dei brani più cantanti del repertorio italiano degli ...

Tiziano Ferro accanto a Belen scatena l’ira dei fan - i ritocchini della Rodriguez smascherati dallo scatto del cantante [GALLERY] : Scoppia la polemica sui ritocchini di Belen Rodriguez dopo una foto pubblicata sui social da Tiziano Ferro, la showgirl appare molto diversa nello scatto risalente al 2011 postato dal cantante Belen Rodriguez e Tiziano Ferro abbracciati in uno scatto risalente al 2011. È questo il soggetto della foto pubblicata dal cantante che sta facendo infiammare la polemica social sui ritocchini della showgirl. Il viso dell’argentina, nel post ...

Tiziano Ferro - primo incontro con Belen Rodriguez/ Foto - il web sottolinea i "cambiamenti" della showgirl : Tiziano Ferro pubblica su Instagram la Foto del suo primo incontro con Belen Rodriguez. Ma i fan del cantante non prendono molto bene questa amicizia.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:13:00 GMT)

Belen Rodriguez - audace sul web/ Foto - Andrea Iannone commenta : da Tiziano Ferro a Miss Italia… : Belen Rodriguez – come sempre – ha fatto nuovamente parlare della sua persona dopo uno scatto postato su Instagram, i follower chiedono l'intervento di Iannone.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:58:00 GMT)