“Ti prego…” Ucciso per il parcheggio | gli ultimi istanti della vita di Andrea 

caffeinamagazine

: @lumorisi Luca, dicci la verità. 'Turbosilvio' non era niente per te, vero? Il tuo primo, vero, unico amore era ed… - giannigipi : @lumorisi Luca, dicci la verità. 'Turbosilvio' non era niente per te, vero? Il tuo primo, vero, unico amore era ed… - Cap_Saicina : @ApinchOfItaly @YouTube ferma Laura, ferma ti prego! - alexqualcosa : @SailorAnna No ti prego, non istigare. :D -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Drammatici e agghiaccianti glidi Andrea Marti, 36 anni,lo scorso venerdì sera dal vicino di casa Roberto Pappadà a quanto pare per un banale litigio a seguito di problemi relativi a un. Andrea ha visto in faccia il suo killer e ha cercato disperatamente di fermarlo. Senza riuscirci: il vicino di casa dopo aver freddato lui (con due colpi), è passato ai parenti di Andrea, accorsi sul posto. Ha sparato al padre, uccidendolo, alla zia (che è morta qualche ora dopo in ospedale) e alla madre, che invece si è salvata. ”Non posso immaginare che sia successo realmente e non posso credere che l’abbia fatto davvero: che sia stato così crudele”. Glididel giovane sono su Facebook: una cena insieme agli amici e la fidanzata Simona e un calice di vino per brindare. A raccontare glidiè stato ...