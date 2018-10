The Lab OnePlus 6T Edition | al via il concorso

The Kolors da Come le onde al nuovo album : la collaborazione con J-Ax e i progetti futuri (intervista) : Abbiamo incontrato i The Kolors che ci hanno raccontato Come procedono i lavori sul nuovo disco di inediti. Il gruppo guidato da Stash Fiordispino ha avuto un grande successo in estate con Come le onde feat. J-Ax, il brano che racconta un mix di situazioni vissute dai The Kolors e da Davide Petrella, gli standard che si vivono in una storia d'amore. "L'intenzione era quello di rimanere in un testo leggero, la collaborazione di J-Ax è stata un ...

Aw Lab e adidas Originals presentano a Milano The Style Cube : uno speciale temporary street culture space : AW LAB in collaborazione con adidas Originals presenta The Style Cube a temporary street culture hub live music, Dj Set, games, Style e performance artistiche Uscire dai propri confini, andare incontro ai propri clienti, creare spazi in cui sentirsi liberi di far sentire la propria voce, con queste premesse AW LAB, in collaborazione con adidas Originals, porta nel cuore della movida milanese uno speciale ed unico temporary street culture ...

Svelate le collaborazioni nel nuovo album dei Tiromancino - da Giuliano Sangiorgi a Elisa e Thegiornalisti : Dopo mesi di attesa, ecco rivelate alcune delle collaborazioni presenti nel nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre prossimo dopo il rilascio del primo inedito Noi casomai, che Federico Zampaglione ha presentato nel corso della sua ospitata al Festival di Venezia. Entusiaste per l'affetto mostrato nei confronti del nuovo singolo, Federico Zampaglione ha così deciso di rivelare tante delle altre collaborazioni che ha voluto ...

Primo Summer CampInternazionale dei Giuslavoristi Progressisti : #WTFLabourLaw " Working on The Future of Labour Law 29 agosto " 2 settembre ... : ... www.theLabourparadigm.org, , una innovativa piattaforma digitale che ospiterà contributi di carattere sia scientifico sia divulgativo sul mondo del lavoro e le sue intersezioni con la tecnologia, l'...

The Sinner 2×04 recensione : un traumatico labirinto : The Sinner 2×04 recensione – La quarta puntata della serie Tv è andata in onda su USA Network mercoledì, 22 agosto 2018. Abbiamo scoperto qualche particolare in più sulla personalità di Julian, mentre Ambrose e Heather continuano a lottare con i rispettivi demoni. La recensione di The Sinner 2×04 che trovate qui di seguito contiene alcuni spoiler necessari per analizzare l’episodio. The Sinner 2×04 sinossi in ...

The Rugby Championship 2018 : Australia-Nuova Zelanda 13-38. I Wallabies crollano nella ripresa - Sydney espugnata dagli All Blacks : Dura 40′ l’equilibrio nel match d’esordio del The Rugby Championship tra Australia e Nuova Zelanda: i Wallabies spariscono dal campo nella ripresa e gli All Blacks maramaldeggiano in quel di Sydney, trovando anche il punto di bonus, avendo marcato ben sei mete contro una degli avversari. Punteggio finale 13-38. Eppure nel primo tempo a partire meglio era stata l’Australia, capace di sbloccare il risultato da piazzato con ...

Calabria - infinita bellezza on The road : In Calabria l’estate è un’ammaliante divinità che riesce a far piegare tutti intorno al suo volere. A osservare questa terra – tra le brughiere impossibili da addomesticare, le mastodontiche ruote di fichi d’india e i rami stanchi di un pino piegato verso il basso – si prova sempre una grande emozione. Qui è come se la natura fosse ancora aspra e incontaminata, come se la frenesia del mondo fosse soltanto uno sporadico argomento di ...