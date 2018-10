Terremoto in Indonesia | i detenuti fuggono dalle carceri | “hanno una settimana per

Terremoto e tsunami in Indonesia - Save the Children : centinaia di migliaia di bambini colpiti dalla catastrofe : Mentre cresce la paura per le centinaia di dispersi dopo il Terremoto di magnitudo 7.4 e lo tsunami che ha colpito l’isola di Sulawesi in Indonesia, le organizzazioni umanitarie stanno faticando a raggiungere alcune delle comunità più colpite. Manca l’energia elettrica nei dintorni di Palu, la capitale di Sulawesi centrale, mentre le frane hanno bloccato le strade principali e altre infrastrutture di vitale importanza, come l’aeroporto di Palu, ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - Onu : 191mila persone hanno bisogno di aiuti umanitari : In Indonesia, a seguito del Terremoto e dello tsunami che hanno colpito la regione di Sulawesi, 191mila persone hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria: lo rende noto l”Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari. Secondo l’agenzia Onu la cifra include circa 46mila bambini e 14mila anziani, molti al di fuori delle zone urbane in cui si stanno concentrando i soccorsi. L'articolo Terremoto e tsunami in Indonesia, Onu: ...

INDONESIA - Terremoto E TSUNAMI : 1200 MORTI/ Ultime notizie video : sepolture di massa e rischio malattie : INDONESIA, TERREMOTO e TSUNAMI: il bilancio delle vittime si aggrava. Si parla di oltre 1200 MORTI, ma ci sarebbero ancora tanti dispersi e persone sotto le macerie.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:16:00 GMT)

Terremoto Indonesia - si sacrifica per salvare un aereo : “Controllore di volo morto da eroe” : Durante il Terremoto che ha devastato l’Indonesia un giovane controllore di volo di ventuno anni ha impartito le ultime istruzioni e ha aspettato il decollo di un aereo prima di tentare di salvarsi. Ma poi non ce l’ha fatta: Anthonius Gunawan Agung si è gettato dalla torre di controllo ed è morto in ospedale.Continua a leggere

Terremoto e tsunami Indonesia - si aggrava il bilancio : oltre 1200 morti e rischio epidemie : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del Terremoto e tsunami avvenuti in Indonesia. I morti accertati sono più di 1200 e per tanti si procederà con la sepoltura di massa per ragioni sanitarie. Centinaia di corpi sono stati trovati sulle spiagge e le autorità temono che ve ne siano ancora altri in mare.Continua a leggere

Terremoto e tsunami in Indonesia - ong : trovati oltre 1200 cadaveri - : Secondo l'organizzazione locale Aksi Cepat Tanggap, tra le città di Palu e Donggala sono stati rivenuti, finora, 1.203 corpi. Previste sepolture di massa per evitare il rischio epidemie. Il presidente ...

Indonesia - Terremoto e tsunami : oltre 1200 morti/ Ultime notizie : molte persone ancora sotto le macerie : Indonesia, terremoto e tsunami: il bilancio delle vittime si aggrava. Si parla di oltre 1200 morti, ma ci sarebbero ancora tanti dispersi e persone sotto le macerie.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 08:53:00 GMT)

Terremoto Indonesia : evasi 1200 detenuti da 3 prigioni sovraffollate di Palu e Donggala : Almeno 1200 detenuti sono evasi da 3 diverse prigioni in Indonesia, a seguito del Terremoto che ha colpito l’isola di Sulawesi: lo ha reso noto il governo. Una responsabile del ministero della Giustizia ha spiegato che i prigionieri hanno trovato il modo di fuggire dai penitenziari sovraffollati di Palu e Donggala: “Sono sicuro che sono fuggiti perché temevano che sarebbero stati colpiti dal Terremoto, questa è sicuramente una ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : il governo chiede aiuti internazionali : In seguito al Terremoto seguito da uno tsunami che ha colpito l’isola Indonesiana di Sulawesi, provocando almeno 832 morti, il governo dell’Indonesia ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali: il presidente “ci ha autorizzato ad accettare l’aiuto d’urgenza internazionale per rispondere al disastro“, ha dichiarato un responsabile di governo, mentre sono pronte a fornire assistenza decine di ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - Ong : “Trovati oltre 1200 cadaveri” : Una delle principali Ong Indonesiane ha reso noto che dopo il Terremoto e lo tsunami che hanno colpito l’isola Indonesiana di Sulawesi sono stati trovati almeno 1200 cadaveri. “In totale sono stati trovati 1.203 corpi, ma alcuni non sono ancora stati identificati o recuperati“, ha spiegato Insan Nurrohman, vice presidente di Aksi Cepat Tanggap. L'articolo Terremoto e tsunami in Indonesia, Ong: “Trovati oltre 1200 ...

Indonesia devastata da Terremoto e tsunami : si temono migliaia di vittime - adesso è allarme epidemie [FOTO e VIDEO] : 1/76 AFP/LaPresse ...

INDONESIA - Terremoto E TSUNAMI : 832 MORTI/ Ultime notizie - la storia : il controllore di volo morto da eroe : TSUNAMI e TERREMOTO INDONESIA: 384 MORTI. Ultime notizie video, bilancio riferito alla sola Palu: un’ecatombe. Sale vertiginosamente il bilancio delle vittime sull'isola di Sulawesi(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:37:00 GMT)