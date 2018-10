Tentata violenza sessuale su 30enne aquilana | arrestato giovane extracomunitario

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 1 ottobre 2018) L'Aquila - I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila hanno tratto in arresto, peraggravata ai danni di unadel luogo, un cittadinooriginario dell’Eritrea, A. K., classe ’91, da tempo dimorante nel capoluogo aquilano ma di fatto senza fissa dimora. La ragazza aveva trascorso la serata in compagnia di alcune amiche nel centro storico cittadino, festeggiando il compleanno di una di loro. Durante la serata la vittima aveva avuto modo di notare una delle amiche colloquiare con un ragazzo straniero che indossava una giacca a vento di colore rosso. Poche le battute scambiate con ildurante la serata, che non aveva mai visto prima di allora. Erano ormai le 05.00 del mattino quando, al termine della serata, la, rimasta sola dopo aver salutato le amiche, decideva di fare rientro a casa a piedi, incamminandosi in direzione della ...