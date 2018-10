Tennis | Ranking ATP 1° ottobre | Rafael Nadal sempre al comando | Fabio Fognini si

Tennis - Ranking WTA (1° ottobre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Alcuni cambiamenti ci sono nella top10 del Ranking WTA di questo 1° ottobre 2018. Al vertice troviamo sempre Simona Halep. La 26enne di Costanza è in vetta per la 32esima settimana consecutiva (la 48esima complessiva), con 2.451 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. I mutamenti riguardano la risalita delle ceca Petra Kvitova, in quarta posizione, e l’ucraina Elina Svitolina (n.5). Da notare, poi, anche il miglior ...

Tennis - ranking Atp : Thiem supera Dimitrov : Tennis, ranking Atp che si muove leggermente per quanto concerne la Top 10 con Thiem che sorpassa Dimitrov Tennis, ranking Atp abbastanza stabile in questa settimana, con molti big impegnati nella Laver Cup vinta da Team Europe per la seconda volta in due edizioni. Nadal resta saldo al primo posto, con il primo italiano alla posizione numero 13. Si tratta di Fabio Fognini, seguito da Cecchinato al momento alla 22 del ranking. Terzo degli ...

Tennis - Ranking ATP (24 settembre) : Rafael Nadal sempre davanti a tutti - Fabio Fognini numero 1 italiano : Poche variazioni nella top10 mondiale sempre guidata da Rafael Nadal. Lo spagnolo può vantare 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic. L’unico cambiamento sostanziale è quello che riguarda l’austriaco Dominic Thiem, vittorioso a San Pietroburgo (Russia), da questo lunedì numero 7, scavalcando il bulgaro Grigor Dimitrov. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 ...

Tennis - Ranking WTA (24 settembre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi uguaglia la sua miglior posizione in carriera : Nel Ranking WTA solo due variazioni nella top10 mondiale, guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanza, in vetta per la 31esima settimana consecutiva (la 47esima complessiva), vanta 2.555 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Scambio di posto tra ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka, rispettivamente vincitrice e finalista nel WTA di Tokyo 2018, mentre rientra tra le migliori dieci la tedesca Julia Goerges, ...

Tennis - Camila Giorgi raggiunge il best ranking : 29^ posizione dopo la semifinale di Tokyo : Camila Giorgi può già festeggiare a Tokyo dove ha raggiunto la semifinale del torneo Premier grazie al ritiro di Viktoria Azarenka. La marchigiana, che agli ottavi di finale aveva sconfitto la numero 2 Caroline Wozniacki, ha raggiunto il suo best ranking: grazie al risultato ottenuto nella capitale nipponica, infatti, la 26enne si trova virtualmente alla 29^ posizione del ranking WTA migliorando così di ben 8 posti la sua classifica attuale e ...

Tennis - Nadal salta Pechino e Shanghai : rischia di perdere la vetta del ranking : TORINO - Il numero uno al mondo Rafael Nadal , ancora dolorante al ginocchio destro, infortunio che lo ha costretto al ritiro nella semifinale di Us Open contro Juan Martin del Potro e a saltare la semifinale di Coppa Davis ...

Tennis - ranking WTA : Halep al comando - Giorgi prima delle italiane : Tennis, ranking WTA dominato letteralmente dalla romena Halep che ha staccato le avversarie, la Giorgi 23ª Nessuna variazione nella top ten Wta con Simona Halep che resta la ‘regina’ del ranking per la 30esima settimana consecutiva (la 46esima complessiva), davanti alla danese Caroline Wozniacki. Poche variazioni in casa Italia. La prima delle azzurre è sempre Camila Giorgi: la 26enne marchigiana perde due posizioni e scende al ...

Tennis - ranking ATP : Nadal comanda Fognini 13° : Tennis, ranking ATP senza alcun ribaltone durante la scorsa settimana, al comando sempre Nadal con Federer e Djokovic ad inseguire Nessuna variazione di rilievo nella top ten Atp con Rafael Nadal che per la 13esima settimana resta in vetta davanti a Roger Federer e Novak Djokovic. Per quanto riguarda gli italiani, Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri al numero 13 eguagliando il ‘best ranking’ del 2014. Alle sue ...

Tennis - Ranking WTA (17 settembre) : comanda Simona Halep - Camila Giorgi miglior azzurra : Nessun cambiamento nelle prime dieci posizioni del Ranking WTA. Simona Halep ha un ampio vantaggio su Caroline Wozniacki ed Angelique Kerber. Quarta posizione per la francese Caroline Garcia, mentre quinta è la ceca Petra Kvitova. Camila Giorgi è la miglior azzurra, ma questa settimana è scesa di due posizione, finendo al 37° posto. Tra le prime cento del mondo c’è Sara Errani, sempre ferma per squalifica. Lontanissime dalla Top 100 tutte ...

Tennis - Ranking ATP (17 settembre) : Nadal in testa davanti a Federer e Djokovic. Fognini numero uno azzurro : In una settimana dedicata alla Coppa Davis non ci sono state variazioni nella Top Ten del Ranking ATP. In testa c’è sempre Rafael Nadal, che comanda abbastanza agevolmente su Roger Federer e Novak Djokovic. A completare le prime cinque posizione ci sono Juan Martin Del Potro ed Alexander Zverev. Sono cinque gli azzurri presenti nelle prime cento posizioni. Il migliore è Fabio Fognini al tredicesimo posto, poi ci sono Marco Cecchinato (22), ...

Tennis - il nuovo Ranking Atp dopo gli US Open : Il Ranking Atp è stato condizionato dalla grande vittoria di Djokovic agli US Open, salito al terzo posto del seeding dopo il trionfo di ieri Sono diverse le variazioni nella top-ten del Ranking Atp sempre guidata da Rafael Nadal, alla sua dodicesima settimana del settimo regno (la 189esima complessiva). Lo spagnolo con 8.760 punti è in vetta con 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic ...

Tennis - Ranking ATP (10 settembre) : Novak Djokovic (n.3) scala la classifica - Fabio Fognini n.1 azzurro : Novak Djokovic scala la classifica dopo il trionfo di New York agli US Open 2018. Il serbo grazie al successo a Flushing Meadows si porta in terza posizione nel Ranking ATP capeggiato dallo spagnolo Rafael Nadal. Viste le precarie condizioni fisiche sia dell’iberico che dello svizzero Roger Federer (secondo), Nole può pensare di andare all’assalto del primato, sulla scia delle vittorie ottenute negli States e a Wimbledon, forte di ...