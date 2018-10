Tennis | dopo la beffa | Fognini a Pechino Resta ancora vivo il sogno del Masters

Tennis - la classifica di Fabio Fognini dopo la semifinale di Chengdu. Le chance per sognare il Masters di Londra : Fabio Fognini è ancora in corsa per una clamorosa qualificazione al Masters di Londra, il torneo che chiude la stagione del grande Tennis internazionale e che prevede la partecipazione dei migliori otto giocatori al mondo. Il ligure ha infatti conquistato la semifinale del torneo di Chengdu ed è certo che lunedì avrà almeno 1985 punti nel ranking ATP, rimanendo all’undicesimo posto (diventerebbero 2045 con l’approdo in finale e 2145 ...

Tennis - ATP 250 Shenzhen : Andreas Seppi sconfitto all’esordio da Albert Ramos-Vinolas dopo aver avuto due match point : Esce subito sconfitto dal torneo di Shenzhen Andreas Seppi: l’azzurro è stato battuto, non senza rimpianti, dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Il punteggio finale dell’incontro di primo turno del 250 cinese è di 6-7(5) 7-6(7) 6-3 in favore dell’iberico, che ha salvato due palle del match toccate in sorte all’italiano. L’unico altro precedente tra i due a livello ATP l’aveva vinto Seppi a Monaco nel 2014 (in ...

Tennis - Atp - Anderson rientra nel circuito dopo la squalifica : L'ex campione Juniores dell'Australian Open, Oliver Anderson, può tornare a giocare immediatamente per aver scontato la squalifica di 19 mesi dopo aver ammesso deliberatamente la perdita di un set ...

Tennis - Camila Giorgi raggiunge il best ranking : 29^ posizione dopo la semifinale di Tokyo : Camila Giorgi può già festeggiare a Tokyo dove ha raggiunto la semifinale del torneo Premier grazie al ritiro di Viktoria Azarenka. La marchigiana, che agli ottavi di finale aveva sconfitto la numero 2 Caroline Wozniacki, ha raggiunto il suo best ranking: grazie al risultato ottenuto nella capitale nipponica, infatti, la 26enne si trova virtualmente alla 29^ posizione del ranking WTA migliorando così di ben 8 posti la sua classifica attuale e ...

Tennis - arriva la sospensione per l’arbitro Lahyani dopo il caso Kyrgios : Lahyani è stato sospeso per decisione dell’ATP dopo il ben noto caso Kyrgios agli US Open: tutti i dettagli “Nonostante l’incidente sia avvenuto agli US Open, sotto le regole della USTA (federazione Tennis americana, ndr), Mohamed Lahyani come arbitro a tempo pieno deve mantenere un alto livello a prescindere dal torneo che gli è stato assegnato, in modo da mantenere l’integrità del circuito. Mohamed è un officiale di gara di alto ...

Tennis - Djokovic racconta il suo cambio di rotta : “la svolta dopo la sconfitta con Cecchinato” : Novak Djokovic è tornato, la sua vittoria agli US Open dimostra che la condizione di Nole è quella dei tempi migliori Novak Djokovic ha trionfato ieri agli US Open, battendo in finale Del Potro in tre set. Il Tennista serbo ha parlato in conferenza stampa del suo anno ricco di alti e bassi. Partito malissimo infatti, Nole ha saputo rimettersi in pista vincendo due Slam, Wimbledon e successivamente appunto Flusching Meadows. Come detto, il ...

Tennis - il nuovo Ranking Atp dopo gli US Open : Il Ranking Atp è stato condizionato dalla grande vittoria di Djokovic agli US Open, salito al terzo posto del seeding dopo il trionfo di ieri Sono diverse le variazioni nella top-ten del Ranking Atp sempre guidata da Rafael Nadal, alla sua dodicesima settimana del settimo regno (la 189esima complessiva). Lo spagnolo con 8.760 punti è in vetta con 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic ...

Becker : 'Dopo il ritiro di Federer e Nadal sarà molto dura per il Tennis' : Quando ho iniziato io, il numero numero uno del mondo era John McEnroe , poi c'era Ivan Lendl , ed ora ci sono Rafael Nadal e Roger Federer . Oggi si gioca dalla linea di base, ai miei tempi ...

Tennis - Cincinnati - Djokovic : "Tornato dopo due anni di montagne russe" : Un Novak Djokovic versione Wimbledon supera con un doppio 6-4 uno sbiadito Roger Federer aggiudicandosi per la prima volta in carriera il torneo di Cincinnati, unico Masters 1000 che mancava alla ...

Tennis - Djokovic al settimo cielo : “sono tornato dopo le montagne russe” : Novak Djokovic pronto a presentarsi agli Us Open come uno dei favoriti dopo la bella vittoria a Cincinnati contro Federer Tennis, Novak Djokovic si è aggiudicato ieri il Masters 1000 di Cincinnati, l’unico che mancava alla sua collezione in bacheca. Il serbo, dopo aver superato Federer, è l’unico Tennista in attività ad aver vinto tutti i tornei del circuito Masters 1000. Al settimo cielo dopo la gara, ha parlato durante la ...

Tennis - US Open 2018 : Novak Djokovic per la conferma dopo Wimbledon. Mai come questa volta regnerà l’incertezza : Novak Djokovic è tornato a vincere uno Slam dopo oltre due anni. Il successo a Wimbledon ha finalmente riportato sui vecchi livelli il giocatore serbo, che sembrava essere entrato in una crisi profonda per i tanti problemi al gomito che hanno sicuramente condizionato le ultime stagioni del nativo di Belgrado. Sull’erba londinese si è rivisto davvero un Djokovic diverso e soprattutto la vittoria con Nadal in semifinale può aver dato la ...

Tennis - Serena Williams tuona dopo il caso antidoping : “discriminazione nei miei confronti” : Serena Williams non ci sta ed alza la voce contro l’Usada, accusandola di “discriminazione” nei suoi confronti Serena Williams non ci sta e attacca l’Usada, accusandola di “discriminazione”. La 36enne Tennista sostiene di essere la giocatrice statunitense più controllata. “Fra tutti i Tennisti, è dimostrato che sono quella che viene sottoposta a più test. Discriminazione? Io penso di sì”, lo ...