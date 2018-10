romadailynews

: Tempesta: preoccupata per chiusura centri aggregazione quartieri Roma: Roma – “Dopo il… - romadailynews : Tempesta: preoccupata per chiusura centri aggregazione quartieri Roma: Roma – “Dopo il… - Tancredi__ : Mi ha scritto l'ultimo dei fiori su cui saltellavo prima che anni fa arrivasse la tempesta perfetta. Dice che sta b… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018)– “Dopo il cinema Maestoso nel quartiere dell’Alberone, e’ di oggi la notizia che il Cinema delle Provincie d’Essai chiudera’ i battenti e purtroppo l’elenco dei luoghi storici dideini che stanno scomparendo si allunga di giorno in giorno, con il Royal e il Reale fortemente a rischio”. Lo scrive in una nota Giulia, consigliera del Partito democratico diCapitale. “Nel sostenere tutte le iniziative che la cittadinanza vorra’ mettere in campo per salvare questa sala- aggiunge- ho chiesto alla presidente della commissione Cultura una nuova seduta, per provare ad intraprendere tutte le azioni possibili per salvaguardare un patrimonio cosi’ importante per la citta’”. “Sara’, inoltre, l’occasione per chiedere notizie sul cinema Maestoso, ...