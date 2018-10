Telegram Desktop fa trapelare l’indirizzo IP degli utenti quando cominciano una chiamata

Nuovo update per Telegram Desktop : impostazioni ridisegnate : Gli sviluppatori di Telegram hanno appena distribuito sul Microsoft Store di Windows 10 un Nuovo update numerato 1.4 destinato alla versione classica Desktop. Changelog ufficiale – Sezione delle impostazioni completamente ridisegnate. – Nuovo selettore dei temi nelle impostazioni chat. – Nuove impostazioni per l’archivio locale: Controlla quanto spazio disco è utilizzato dalla cache e per quanto tempo i file vengono mantenuti ...