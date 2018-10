Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Miriam Amato | Potere al Popolo | | Per molti

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Approvato Ordine del Giorno del Partito Democratico : ...dai diversi soggetti istituzionali e da quelli predisposti alla programmazione e gestione della Fondazione per assicurare l'equilibrio economico raggiunto e il cartellone biennale degli spettacoli ...

Bari - Teatro ABELIANO - La nuova produzione Teatri di Bari. Anteprime per gli abitanti del quartiere Japigia : "L'obiettivo principale – aggiunge il direttore artistico - è anche quello di portare a TEATRO persone che non lo frequentano e coinvolgerli gradualmente non solo con spettacoli popolari e divertenti ...

Venezia - principio d’incendio al Teatro La Fenice : in ospedale due vigili del fuoco : Un principio d’incendio si è sviluppato all’interno del Gran teatro La Fenice, il più importante teatro lirico di Venezia. Due vigili del fuoco sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni e Paolo dopo aver respirato il fumo durante le operazioni di spegnimento. I due sono stati sottoposti a controlli di routine – a gola, occhi e naso – e dovrebbero essere dimessi in giornata. Le fiamme e il fumo si sono ...

Fiamme al Teatro La Fenice di Venezia. Oggi e l'incendio del '96 : Timori, subito rientrati, per un principio d'incendio al teatro "La Fenice" di Venezia, già distrutto dalle Fiamme in passato il 29 gennaio 1996, e finito di ricostruire nel 2003, nella gallery anche ...

Venezia - incendio al Teatro La Fenice : l’intervento dei vigili del fuoco con le autopompe lagunari. Due intossicati : Un principio d’incendio al teatro “La Fenice” di Venezia si è verificato la mattina dell’1 ottobre in un locale tecnico. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe lagunari e dodici operatori. Il rogo è stato spento con gli estintori e due lavoratori, intossicati non gravemente, sono stati portati in codice giallo in ospedale, dove dovrebbero essere dimessi in giornata. “Con la storia si impara e così il ...

VENEZIA - INCENDIO Teatro LA FENICE : 2 INTOSSICATI/ Ultime notizie video : determinanti ancora vigili del fuoco : VENEZIA, INCENDIO al TEATRO La FENICE 22 anni dopo la tragedia del 1996: Ultime notizie video, 2 INTOSSICATI ma fiamme subito fermate. Sovrintendente, "abbiamo imparato da storia"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 12:28:00 GMT)

Festival del Teatro Artigianale - al via la terza edizione al Teatro degli Avvaloranti : " Siamo artigiani " spiegano gli organizzatori " perché alcuni di questi spettacoli sono scritti da chi li recita. Scenografie e costumi sono realizzati da noi. Ci interessa regalare qualcosa di ...

Presentata la Stagione 2018/2019 dell’Ar.Ma Teatro di Roma : Roma – L’Ar.Ma Teatro spalanca il sipario sulla sua terza Stagione. Lo spazio diretto da Daria Veronese anche quest’anno vede alternarsi sul suo palco tantissime compagnie provenienti da diverse zone d’Italia. Autori classici e contemporanei, testi conosciuti e inediti, musica, danza e rassegne saranno i protagonisti di questo nuovo e ricco cartellone. “Non è mai semplice selezionare gli spettacoli per la Stagione” ...

Da domani a Carpi la Fontana dei Giardini del Teatro si colorerà di viola : Luci fucsia nella Fontana dei Giardini del Teatro per sensibilizzare sulla sfida della scienza contro il cancro al seno: il manufatto restaurato nei mesi scorsi si illuminerà di rosa infatti da domani, lunedì primo ottobre alle ore 18.30, e lo resterà per diversi giorni a seguire. Alla ...

Da domani a Carpi la Fontana dei Giardini del Teatro si colorerà di viola : Luci fucsia nella Fontana dei Giardini del Teatro per sensibilizzare sulla sfida della scienza contro il cancro al seno: il manufatto restaurato nei mesi scorsi si illuminerà di rosa infatti da domani, lunedì primo ottobre alle ore 18.30, e lo resterà per diversi giorni a seguire. Alla ...

Trani News - A Teatro con i Guitti. il programma della sesta edizione. : Si inizia domenica 7 ottobre, per ridere con un esilarante commedia farsa di Giuseppe Francavilla dal titolo: Economia caro. Ogni serata sarà introdotta da un anteprima in cui si potrà conoscere un ...

ISABELE HUPPERT DIRETTA DA WILSON AL Teatro DELLA PERGOLA NEL 2019 : In particolare saranno coprodotti due spettacoli di Bob WILSON, "Mary Said What She Said" con Isabelle HUPPERT che inaugurerà la stagione del TEATRO DELLA PERGOLA nell'ottobre 2019 e "Jungle Book" ...

Agrigento - presentata la nuova stagione del Teatro Pirandello : ... giovedì 6 dicembre 2018 " ore 21.00: UNO NESSUNO CENTOMILA di Luigi Pirandello, adattamento e regia di Alessandra Pizzi, con Enrico Lo Verso Abbonamenti a 11 spettacoli: platea e palchi in prima ...

Teatro - ecco "Spirali" - la stagione intrecciata del Teatro dell'Ortica - Teatro Garage e Cattivi Maestri : "Il Teatro Garage da sempre è la casa di chi vuole fare Teatro, di chi produce dal basso degli spettacoli di qualità " spiega Lorenzo Costa " la possibilità di essere all'interno di una rete permette ...