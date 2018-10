Team Radio Bottas | Come finiamo la gara? La risposta del suo Ingegnere! VIDEO

F1 - Ferrari impegnata nelle libere di Singapore : il Team Radio di Arrivabene però è rivolto a… Marchionne : Nel corso della prima sessione di prove libere del Gp di Singapore, il team principal ha chiesto ai suoi piloti di rivolgere un messaggio al compianto Marchionne Giornata particolare oggi per la Ferrari e per l’intero gruppo FCA, i cui vertici si sono ritrovato al Duomo di Torino per ricordare Sergio Marchionne, scomparso quasi due mesi fa dopo una terribile malattia. Per commemorare il proprio ex presidente, Maurizio Arrivabene ha ...

VIDEO F1 - GP Italia Monza 2018 : il Team Radio di Vettel dopo la pole di Raikkonen. Convinto di essere primo - poi la delusione… : La Ferrari ha dominato le qualifiche del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1: Kimi Raikkonen ha conquistato un’incredibile pole position precedendo Sebastian Vettel. Il tedesco non l’ha presa benissimo: Convinto di aver strappato il primo posto, ha esultato con un urlo perentorio durante il team radio ma dai box gli è arrivata la comunicazione che il compagno di squadra aveva fatto meglio di lui. Il quattro ...

F1 - Team Radio con sorpresa per Vettel : il tedesco esulta ma la pole è di… Raikkonen [VIDEO] : Abbaglio di Vettel nelle qualifiche del Gp d’Italia: Seb certo di aver conquistato la pole position a Monza Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad avere la meglio e ...

F1 – Dall’idea di concludere la carriera in Ferrari ai suoi strani Team Radio - Vettel italiano vero : “amo tutto dell’Italia” : Sebastian Vettel confessa il suo amore per l’Italia in una lunga intervista, il tedesco della Ferrari omaggia il nostro Paese alla vigilia del Gp di Monza L’inferno rosso è pronto ad infiammare il circuito di Monza in occasione del Gp d’Italia. Il weekend del quattordicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno parte come di consueto di giovedì, con le prime parole dei piloti ai microfoni dei giornalisti. Tra ...

F1 – Team Radio di fuoco per Vettel in qualifica - Seb inveisce contro un suo meccanico : “che cazzo fai?!” [VIDEO] : Sebastian Vettel è una furia al Team radio durante il pit stop in Q3 a Spa-Francorchamps: il tedesco imbestialito nei confronti di un suo meccanico Una vittoria strepitosa, per Sebastian Vettel, domenica al Gp del Belgio. Il tedesco della Ferrari ha trionfato grazie al sorpasso al primo giro su Lewis Hamilton, dopo del quale è riuscito a rimanere sempre in testa fino al traguardo. Una vittoria che vale molto in vista del weekend di Monza: ...

F1 – Vettel strepitoso a Spa - il Team Radio fra gioia e… canzoni! Arrivabene lo esalta : “sei un Martello!” [VIDEO] : Sebastian Vettel felicissimo dopo la vittoria del Gp di Belgio: il pilota Ferrari gioioso nel team radio post gara. Arrivabene lo esalta prendendo in prestito il soprannome di Hamilton: “sei un Martello” Dopo quasi un mese di assenza, causa pausa estiva, la F1 torna in pista per il Gp di Belgio. A Spa domina la Ferrari di Sebastian Vettel, primo davanti a Hamilton e Verstappen. Il pilota tedesco felicissimo nel post gara, come ...

F1 – Dal Team Radio di fuoco allo sfogo contro Renault - Verstappen ci va giù pesante in Ungheria : Tutto il disappunto di Max Verstappen dopo il ritiro forzato al Gp d’Ungheria a causa di un improvviso calo di potenza Giornata amara, amarissima, ieri all’Hungaroring per Max Verstappen: l’olandese della Red Bull è stato costretto a ritirarsi dal Gp d’Ungheria a causa di un improvviso calo di potenza. Furibondo, Verstappen non ha nascosto tutto il suo disappunto nei confronti della Renault, che fornisce i motori al ...

F1 - Alonso baciato dalla fortuna : “la pioggia ci ha portato a ridosso della top ten. I Team radio? Mandano in onda sempre i miei” : Il pilota della McLaren ha commentato l’undicesimo posto ottenuto in griglia, ammettendo di essere stato favorito dalla pioggia La pioggia di Budapest non ha aiutato solo la Mercedes, anche la McLaren ha potuto beneficiare dello scroscio d’acqua che ha condizionato le qualifiche del Gp d’Ungheria. Photo4 / LaPresse Fernando Alonso infatti è riuscito a strappare l’undicesimo posto in griglia, sfruttando le avverse ...

F1 - rabbia mista a delusione : il Team Radio di Vettel dopo l’incidente è davvero… toccante [VIDEO] : Subito dopo l’incidente avvenuto nel corso del 52° giro, Sebastian Vettel ha chiesto scusa al proprio team per l’errore commesso La voce rotta dalla delusione, tante emozioni dentro di sè e la voglia di urlarle tutte al di là del casco. Momenti difficili da gestire per Sebastian Vettel durante il Gp di Germania, la sua gara è finita nel corso del 52° giro, quando navigava saldamente in prima posizione. Un errore sul bagnato e ...