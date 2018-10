Taglio di prezzo per PS4 Pro in Giappone in arrivo anche in Italia?

Prezzo benzina - possibile un Taglio delle accise in manovra : un risparmio da 300 milioni : Il governo sta studiando un provvedimento per abbassare il Prezzo della benzina attraverso un taglio delle accise da inserire in manovra. Buone notizie in arrivo, quindi, per gli automobilisti che potrebbero vedere messa in atto, almeno in parte, una promessa fatta in campagna elettorale dalla Lega di Salvini che si riproponeva di eliminare gran parte delle accise che gravano su benzina e gasolio. L’importo della misura dovrebbe essere ...