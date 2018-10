“Sul serio?” Gigi D’Alessio canta e succede ‘questo’ Fan in estasi e tanta emozione 

caffeinamagazine

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Anna Tatangelo esono finalmente tornati insieme sul palco, emozionati come le prime volte insieme perché in realtà questo ritorno porta dietro tanto amore e tante difficoltà superate. Una sorpresa che ha lasciato senza parole gli spettatori del concerto diche si è tenuto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Da tredici anni conquistano le prime pagine dei giornali di cronaca rosa: il gossip su di loro è sempre molto caldo. Fin dal 2005 quando ilnte napoletano decise di troncare con la moglie e intraprendere una nuova avventura amorosa. Una storia chiacchierata, specie per la differenza d’età tra i due protagonisti, coronata dalla nascita del figlio Andrea. Qualche mese fa la notizia che aveva lasciato i fan della coppia di stucco: “Io e mio figlio ci siamo trasferiti” aveva annunciato a mezzo stampa e social la giovanente ...