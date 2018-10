Sul numero di ottobre - Francesi in Russia

Indonesia - sale il numero delle vittime per sisma e tsunami nell'isola Sulawesi - : Il bilancio delle vittime a seguito di una serie di terremoti e tsunami che hanno colpito l'isola Indonesiana di Sulawesi venerdì è salito a 48 persone, altri 356 sono i feriti, segnala l'agenzia di ...

Sul numero di ottobre - Enti locali - la piovra pubblica : Una piovra da quasi 12 miliardi di euro. A tanto ammonta, ogni anno, la cifra che gli Enti territoriali spremono dal settore dellauto. La parte del leone la fanno le Regioni e le Province autonome, che con il bollo incassano oltre la metà di questa somma, più di 6,3 miliardi. A ruota seguono le Province, svuotate nelle strutture politiche e amministrative, ma non nelle loro funzioni (strade, trasporti, scuole, ambiente). Grazie allImposta ...

Sul numero di ottobre - Non solo Genova : strade e ponti al collasso : Il censimento delle infrastrutture a rischio, lanciato dal governo subito dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, rischia di essere un flop: i dati finora inviati da enti locali, Anas e società autostradali sono parziali, incompleti e, paradossalmente, troppo numerosi. Come rivela una nostra inchiesta, pubblicata sul numero di ottobre, tra le Regioni, le Province e i Comuni che hanno risposto alla richiesta del ministero delle ...

Test medicina ultime notizie - ministro Bussetti risponde a Giulia Grillo Sul numero chiuso : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, in onda su Rai Radio 1. Tra le diverse domande rivolte al titolare del dicastero di Viale Trastevere, anche quella relativa alla polemica riguardante il numero chiuso del Test di medicina. La ministra della Salute, Giulia Grillo, nello scorso weekend, ha annunciato la sua intenzione di introdurre in Italia un sistema ...

Savona - maggioranza spaccata - manca il numero legale Sulla commissione su Ata : Una prima commissione consiliare che si prospettava ricca di sorprese e così è stata. Dopo il rinvio di venerdì scorso deciso dalla Lega e da Emiliano Martino del punto dedicato al piano concordato di ...

Miss Italia 2018 – Chi è Mara Boccacci? La stupenda numero 02 sbarca Sul palco del concorso di bellezza [GALLERY] : Ecco chi è Mara Boccacci: la reginetta numero 02 di Miss Italia 2018 pronta a dare battaglia per aggiudicarsi il titolo di più ‘bella del reame’ Mara Boccacci è una delle 33 finaliste di Miss Italia 2018. Tra le ragazze che si contenderanno il titolo di ‘più bella d’Italia’ c’è anche la meravigliosa emiliana, che grazie alla sua bellezza acqua e sapone, è riuscita a conquistare la finale del concorso di ...

Sul numero di settembre - Di che Euro sei? : Con il 1 di settembre sono scattati importanti cambiamenti in termini di normative ambientali: uscite di scena le auto omologate Euro 6b, infatti, tocca ai nuovi e più severi standard Euro 6c, Euro 6d-Temp ed Euro 6d (per il quale lobbligo dimmatricolazione vigerà però dal 1 gennaio 2021). Novità non marginali, per chi si accinge a comprare una vettura nuova, ma passate quasi sotto silenzio: ecco perché era necessario fare chiarezza al proposito ...

Microsoft si scatena per il Back-to-school : applicate numerose offerte Sulla gamma Surface : Come ci si poteva aspettare, in occasione del cosiddetto periodo del Back-to-school che in alcune regioni d’Italia partirà proprio lunedì, Microsoft ha avviato una nuova campagna offerte sul proprio store online al fine di attrarre l’attenzione degli studenti. Le promozioni riguardano principalmente tutta la gamma Surface venduta nel Bel Paese (ad eccezione del Surface Go) e alcuni accessori piuttosto apprezzati che diventano ora ...

Sul numero di settembre - Le ambizioni della Seat : Marchio emergente, con una rosa di modelli in crescita grazie soprattutto allimmissione di Suv di varia taglia, la Seat costituisce una case history automobilistica di grande interesse, merito anche della sua trasformazione da Cenerentola del gruppo Volkswagen a brand con grandi potenzialità. Come ciò stia avvenendo lo spiega in unintervista realizzata dal direttore Gian Luca Pellegrini e pubblicata sul numero di settembre di ...

Sul numero di settembre - Cresce l'occupazione nelle grandi concessionarie : Il buon momento del settore auto è testimoniato anche dalla crescita dei maggiori gruppi a livello nazionale. Aumentano i fatturati, le vendite e anche i posti di lavoro. Per fare un esempio, negli ...

Crotone - Campagna Abbonamenti : prime cifre Sul numero di tessere sottoscritte : Una lunga estate di passione non solo sportiva [VIDEO] ma soprattutto legata a diverse tematiche che hanno influenzato la preparazione del Crotone alla nuova stagione di Serie B. Tra il caso plusvalenze fittizie che ha visto il club calabrese parte terza interessata all'eventuale retrocessione del Chievo Verona e la tematica Stadio Comunale Ezio Scida con la lotta aperta con la Soprintendenza ai Beni Archeologici e la recente mancata concessione ...

Nibali - il numero 1 Sulle spalle risveglia le ambizioni del campione alla Vuelta : La Vuelta ha deciso e ASO e Unipublic hanno di recente reso noto il nome del corridore che partira' nella cronometro individuale di Malaga con il dorsale 1, un numero che simboleggia prestigio, ma anche responsabilita' e onore. Un numero che vale come un omaggio Lo scorso anno il dorsale più ambito era stato assegnato ad Alberto Contador, come omaggio per la straordinaria carriera che El Pistolero decise di concludere proprio con la corsa a ...