Strada dei Parchi | sospeso aumento pedaggi | si torna alle tariffe del 2017

AutoStrada Roma-L'Aquila - stop all'aumento dei pedaggi scattato a gennaio su A24 e A25 : stop da oggi all'aumento dei pedaggi sulla Roma L'Aquila. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli con un post su Twitter, sottolineando che sono stati 'azzerati da oggi fino a fine ...

SICUREZZA StradaLE. DONATI 100 DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO DEI BIMBI IN AUTO IN TRE OSPEDALI DI ROMA - MILANO E NAPOLI : Questa legge è senza dubbio uno di quei casi in cui la società, dalla politica, all'associazionismo alle realtà produttive fanno la differenza per vincere una battaglia di civiltà". In Italia in ...

Gran Sasso - indagati i vertici dell’Istituto di fisica nucleare e Strada dei Parchi : “Pericolo di inquinamento delle acque” : Un’inchiesta a tutto campo sul “sistema Gran Sasso” e sullo stato di salute delle acque che sgorgano da sotto il massiccio appenninico ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di dieci persone tra vertici dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, Strada dei Parchi e Ruzzo Reti, nonché al sequestro delle opere di captazione in corrispondenza dei laboratori. Inchiesta che, come scrivono i magistrati nel capo di ...

Rubano borsa in un ristorante e scappano : inseguiti in Strada - preso uno dei ladri / VIDEO : Firenze, 27 settembre 2018 - Hanno fatto finta di essere due normali clienti, entrando nel locale , sedendosi e consultando il menu. Ma in realtà hanno provato a rubare la borsa di un'altra cliente. ...

Aggressione al corteo antirazzista a Bari - uno dei feriti : "Camminavo per Strada e mi hanno picchiato" : Aggressione squadrista ieri sera a Bari dopo una manifestazione anti Salvini avvenuta nel quartiere Libertà. Due i feriti colpiti con cinghie e tirapugni in acciaio: sono Antonio Perillo, assistente ...

Un pitbull scappa di casa e sbrana due cani in Strada - provvidenziale l'intervento dei pompieri : MATTARELLO . Tantissima paura questa mattina a Mattarello . Tutto è successo nel giro di pochi minuti lungo la via Nazionale all'altezza della rotatoria dell' hotel Adige . Un cagnolino di piccola ...

Genova - inaugurata via Della Superba : la Strada per il traffico dei mezzi pesanti verso il porto : Il taglio del nastro nella strade costruita in un mese per dividere il traffico dei mezzi pesanti dal traffico civile

Ponte Morandi - inaugurata via Della Superba : la Strada per il traffico dei tir | Video : Il taglio del nastro nella strade costruita in un mese per dividere il traffico dei mezzi pesanti dal traffico civile

Roma - blitz dei vigili a Monti. Verifiche nei locali e controlli Stradali anche a San Lorenzo e Trastevere : Oltre 75.000 euro di sanzioni ai locali nelle principali zone della movida, con 500 controlli amministrativi su attività commerciali e particolari Verifiche sulle occupazioni di suolo pubblico abusive.

Siracusa - manager Davide Artale morto in incidente Stradale/ Ultime notizie : ferito uno dei fratelli Gomis : Una tragedia ha colpito il Siracusa e il mondo del calcio: in un incidente d'auto è morto il Team manager Davide Artale, 27 anni. Con lui viaggiava il portiere Maurice Gomis, ferito(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:28:00 GMT)

Incidente sulla Strada dei Vivai a Saonara : morto un centauro : Carambola tra due moto lungo la strada dei Vivai a Saonara. Un centauro è morto nell’impatto. In base ad una

L’app Pedaggio AutoStradale calcola il costo dei viaggi in autoStrada : Pedaggio autostradale è un'applicazione che premette di calcolare il costo dei viaggi in autostrada inserendo il casello di ingresso e quello di uscita. L'app calcola il costo del Pedaggio in base alla classe del veicolo (A, B, 3, 4, 5) e lo somma ai costi del carburante consumato (benzina, gasolio, GPL e metano) a seconda del prezzo medio in Italia. L'articolo L’app Pedaggio autostradale calcola il costo dei viaggi in autostrada ...

Preso "il Lupo" - pirata della Strada di Catania. Aveva travolto con l'auto la tavolata dei vicini : terminata alle 14 di ieri la fuga di Gaetano Fagone, il 52enne che venerdì sera ha investito di proposito a Palagonia, nel Catanese, un'intera tavolata di persone che cenava all'aperto lasciando ...

Napoli - racket dei parcheggiatori : 40% Strada in mano agli abusivi/ Ecco il business dei clan : Napoli, racket dei parcheggiatori: 40% strada in mano agli abusivi. Ultime notizie, Ecco il business dei clan: due di loro allontanati grazie a applicazione YouPol(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:02:00 GMT)