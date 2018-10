Storie di sfruttamento dal Qatar | lavoro non pagato per lo stadio della finale dei

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Dalarriva l’ennesima storia diestremo delnella preparazione dei mondiali Fifa di calcio del 2022. Mercury Mena (già Mercury Middle East), un’azienda ingegneristica coinvolta in alcuni tra i più prestigiosi progetti collegati ai campionati di calcio, come Lusail City, la “Città del futuro” che ospiterà la partita inaugurale e la, non ha versato migliaia di dollari in stipendi e versamenti pensionistici, mandando in rovina numerosi lavoratori provenienti dall’Asia. Molti di loro, dopo aver fatto enormi sacrifici e contratto prestiti onerosi per trovarein, sono finiti a fare la fame, senza che né Mercury Mena né il governo locale se ne prendessero cura. Una vicenda assurda e indecente, se si pensa che in un paese come il Nepal dove oltre un terzopopolazione vive con meno di due dollari al giorno, Amnesty International ha incontrato ...