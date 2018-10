Stop al diesel | la mappa dei blocchi

Il Nord Italia limita la circolazione dei diesel : dal 1° ottobre Stop a milioni di auto : A partire da domani, fino al 31 marzo 2019, arriveranno le prime limitazioni di traffico permanente in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Il divieto sara' molto più duro di quello dello scorso anno visto che la circolazione nei giorni feriali sara' vietata anche agli Euro 3 a gasolio. Tirando le somme, si parla di 2.260.000 automobili e 790.000 furgoni appartenenti alle quattro regioni sopra citate, che dovranno tenersi alla larga ...

Il Nord Italia limita la circolazione dei diesel : dal 1° ottobre Stop a milioni di auto : A partire da domani, fino al 31 marzo 2019, arriveranno le prime limitazioni di traffico permanente in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Il divieto sarà molto più duro di quello dello scorso anno visto che la circolazione nei giorni feriali sarà vietata anche agli Euro 3 a gasolio. Tirando le somme, si parla di 2.260.000 automobili e 790.000 furgoni appartenenti alle quattro regioni sopra citate, che dovranno tenersi alla larga dalle ...

Stop ai diesel più vecchi. La lotta allo smog spegne 3 milioni e mezzo di auto : La guerra allo smog nella Pianura Padana entra in una nuova fase. Da domani fino al 31 marzo 2019 scattano le prime limitazioni permanenti al traffico in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Si tratta di misure più severe rispetto a quelle dello scorso inverno: da quest’anno, infatti, il divieto di circolazione nei giorni feriali vale an...

Piano anti-smog al Nord - Stop ai diesel Euro 3 in 4 regioni | : Da lunedì 1 ottobre entra in azione il pacchetto firmato da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che resterà in vigore fino al 31 marzo dell'anno prossimo. Il 7 ottobre e il 4 novembre ...

Il Nord spegne i vecchi diesel. Lunedì Stop a 1 - 1 milioni di auto : Lombardia, Piemonte e Veneto fermano gli Euro 3, Emilia Romagna gli euro 4. In un solo giorno il numero di veicoli soggetti a fermo passa da 1,7 a 2,8 milioni per cercare di ridurre le polveri sottili nella Pianura Padana, una delle regioni più inquinate d’Europa...

Stop ai diesel Euro 3 al nord Italia/ Ultime notizie Lombardia - Piemonte e Veneto : lunedì scatta il divieto : Stop ai diesel Euro 3 al nord Italia. Ultime notizie Lombardia, Piemonte e Veneto: lunedì scatta il divieto di circolazione alle auto diesel immatricolate fra il 2001 e il 2005(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:37:00 GMT)

Smog : a Treviso dal primo ottobre Stop ai diesel euro 3 (2) : (AdnKronos) - Livello rosso. In caso di sforamento per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata sempre il lunedì e il giovedì sui 10 giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello del controllo, il divieto di circolazione sarà esteso ai veicoli a benzina euro 0 e euro

Smog : a Treviso dal primo ottobre Stop ai diesel euro 3 : Treviso, 27 set. (AdnKronos) - Dal 1 ottobre, nel Comune di Treviso, entreranno in vigore le misure antiSmog. La limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti segue infatti l’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria

Lombardia : Consiglio regionale approva Stop diesel Euro 3 (2) : (AdnKronos) - L'assessore Cattaneo ha inoltre ribadito la necessità già contenuta nel piano di aggiornamento per la qualità dell'aria e che punta a "non vincolare i veicoli che fanno pochi chilometri attraverso implementazione di tecnologie che effettuino il monitoraggio non teorico ma reale per cal

Lombardia : Consiglio regionale approva Stop diesel Euro 3 : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Aggiornare il Pria (Piano regionale degli Interventi per la qualità dell’aria) per individuare su scala regionale i veicoli Diesel Euro 3 a bassa frequentazione da escludere dal divieto di circolazione che scatterà dal prossimo 1 ottobre. E’ questa la decisione presa og

Qualità dell'aria - allarme ozono in Lombardia/ Inquinamento - ultime notizie : Pria - Stop ai diesel Euro 3 : Qualità dell'aria, allarme ozono e smog in Lombardia: ultime notizie Inquinamento, aggiornato il Pria in Regione. stop diesel Euro 3, le novità.