Stelvio Cipriani morto | addio al maestro che compose la colonna sonora di Anonimo

: È morto Stelvio Cipriani, il compositore di «Anonimo Veneziano» - Corriere : È morto Stelvio Cipriani, il compositore di «Anonimo Veneziano» - Adnkronos : E' morto Stelvio Cipriani, autore delle musiche di 'Anonimo Veneziano' - LucaTentoni1 : Stelvio Cipriani - Anonimo Veneziano -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Èquesta mattina a Roma all’età di 81 anni il. Compositore tra i più prolifici in Italia e autore di numerose colonne sonore di successo,era stato colpito da un ictus il 23 dicembre 2017. Suo il soundtrack diveneziano, celebre pellicola che segnò l’esordio in regia di Enrico Maria Salerno, con cui il compositore vinse il Nastro d’Argento nel 1971. Un sodalizio lavorativo, quello con Salerno, che proseguì anche nel 1972, quando illadi La Polizia Ringrazia, di cui l’attore era protagonista. Nato a Roma il 20 agosto del 1937,si diploma in pianoforte e composizione al Conservatorio di Santa Cecilia e inizia subito a lavorare come accompagnatore di cantanti di musica leggera. Dopo un breve periodo negli Stati Uniti dove si perfeziona nel jazz, torna in Italia e inizia a ...