eurogamer

: SteamWorld: nuovi capitoli della serie in arrivo #SteramWorld - Eurogamer_it : SteamWorld: nuovi capitoli della serie in arrivo #SteramWorld - VG247it : Gli sviluppatori di Steamworld Dig 2 confermano l'arrivo di nuovi titoli della serie - -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Se siete fan diDig, sarete sicuramente contenti di sapere che altri titolisono in, riporta Nintendoeverything.Image & Form ha infatti reso pubblico chediarriveranno prossimamente, ladunque non è morta e possiamo aspettarci ancora qualche sorpresa.L'annuncio è stato fatto tramite i canali social dello sviluppatore, dai quali possiamo apprendere come lasia ancora viva e che arriveranno altriambientati nello stesso universo.Read more…