Stati Uniti e Canada hanno trovato all’ultimo momento un accordo per salvare il trattato

Mondiali Volley 2018 – Bronzo agli Stati Uniti : Serbia ko nella finale 3/4 posto : Gli Stati Uniti concludono i Mondiali di Volley 2018 in terza posizione: la formazione a stelle e strisce supera la Serbia nella finale 3/4 posto In attesa della finalissima che decreterà i nuovi campioni del mondo, il programma della domenica conclusiva dei Mondiali di Volley 2018 inizia con la finale 3/4 posto fra le due sconfitte delle semifinali, Serbia e Stati Uniti . La formazione balcanica ha subito una netta ripassata dall’ottimo ...

L'Obamacare non ha migliorato l'efficienza della sanità negli Stati Uniti. Parola di Bloomberg : ...6 per cento, incide molto l'aspettativa di vita , l'Italia deve la quarta posizione nella classifica anche a questo: è il secondo Paese più longevo al mondo, sempre dati di Bloomberg alla mano, . E ...

Mondiali volley 2018 - la finale sarà Polonia-Brasile : gli Stati Uniti sconfitti da Kurek e soci : Mondiali volley 2018 , ci è voluto il tie-break per definire la seconda finalista della competizione: che battaglia tra USA e Polonia La Polonia supera gli Stati Uniti al tie-break e raggiunge il Brasile in finale E’ la Polonia la seconda finalista della rassegna iridata, che affronterà così il Brasile nella finalissima di domani alle 21.15 al PalaAlpitour. Gli uomini di Heynen si sono aggiudicati la vittoria dopo una gara tiratissima, ...

Mondiali Volley 2018 – Il Brasile svetta nella Pool I dopo la vittoria sugli Stati Uniti : Ai Mondiali maschili di Pallavolo 2018 il Brasile vince contro gli Stati Uniti e trionfa nella Pool I E’ il Brasile a vincere la Pool I. I verdeoro, privi in panchina del loro ct Renan Dal Zotto, squalificato dalla Fivb, ha superato per 3-0 (25-20 25-18 25-19) gli Stati Uniti , a cui hanno tolto l’imbattibilità. E’ stata una gara poco emozionante, perché le due formazioni nella decima gara del loro faticoso Mondiale hanno scelto di regalare ...

Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari batte Tiger Woods! Ma l’Europa è sotto 1-3 con gli Stati Uniti : USA avanti nella prima sessione di gare della Ryder Cup 2018 , in corso di svolgimento sul par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-ev-Yvelines, sobborgo di Parigi. Gli Stati Uniti hanno prevalso nei primi tre incontri, in cui le coppie si sono contese la vittoria nei fourball, un sistema che prevede che ciascun giocatore di ogni coppia debba completare il suo percorso fino alla buca e il punto venga assegnato alla squadra a cui appartiene il ...

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup 2018 , che si svolge sul percorso per 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines , un sobborgo di Parigi. L' Europa ha intenzione di riscattare la disfatta di due anni fa a Chaska, quando gli USA ebbero nettamente la meglio interrompendo un'emorragia di vittorie che durava da tre edizioni. Il leader della pattuglia del Vecchio Continente sarà ...

Mondiali Volley 2018 – Russia eliminata - gli Stati Uniti in semifinale : Mondiali Volley 2018: Stati Uniti in semifinale, Russia fuori dalla rassegna iridata La Russia, che ha iniziato la rassegna iridata come grande favorita per la vittoria finale, è ora fuori dal Mondiale. Ad eliminarla sono Stati gli Stati Uniti di John Speraw, che raccolgono il testimone di principali candidati alla medaglia d’oro ed alla conquista del titolo. Con Russell e Sander in giornata di grazia i nordamericani si sono imposti 3-0, ...