Ssd Colonna calcio | II cat | Bartoli | «Bella vittoria sul Marna | ma restiamo coi piedi

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Roma – La Seconda categoria delapre col botto la sua stagione. Nel match d’esordio di ieri sul campo del, i ragazzi di mister Luca Esuperanzi hanno vinto con un netto 4-1 grazie alla doppietta di Tiberi e ai gol di Faraglia e Barani. L’unica nota stonata è stato l’infortunio muscolare che ha messo fuori causa il capitano Danielepoco prima dell’intervallo. «Non ci voleva, ma già sto scalpitando per rientrare e tornare ad aiutare i miei compagni anche se in questi casi bisogna fare le cose con calma» dice il trequartista classe 1994 che commenta il match d’esordio del. «Siamo andati sotto su undi rigore in quella che, di fatto, è stata l’unica azione pericolosa degli avversari. Per il resto, abbiamo dominato la partita trovando l’immediato gol dell’1-1 con Tiberi e poi a inizio ripresa il vantaggio con Faraglia: da quel momento in avanti la ...