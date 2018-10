Spread apre in lieve rialzo a 272 punti Piazza Affari risale subito dopo avvio negativo

Spread Btp-Bund apre a 272 punti : ANSA, - ROMA, 1 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 272 punti contro i 267 della chiusura di venerdi dopo essere arrivato a sfondare i 280 punti. Il rendimento del titolo decennale ...

Lo Spread balza a 260 - Piazza Affari apre a -2% con banche a picco : Nella notte il Governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra deficit e pil a quota 2,4%. Pesanti vendite sul comparto bancario: Unicredit e Intesa Sp perdono oltre il 6% in apertura...

Piazza Affari apre a -2% con banche a picco - Spread sopra 260 : Nella notte il Governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra deficit e pil a quota 2,4%. Pesanti vendite sul comparto bancario: Unicredit e Intesa Sp perdono oltre il 6% in apertura...

Prima scossa. Lo Spread corre (ma non vola) - Piazza Affari apre in deciso ribasso. : La Prima scossa arriva subito. spread in netto rialzo, Borsa in forte calo, banche e assicurazioni subito pesanti. Lo spread tra Btp-Bund schizza a 261 punti nei primissimi scambi, dopo che ieri aveva chiuso a 237 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,11%. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi è l'osservato speciale per testare la reazione dei mercati all'indomani della manovra del Governo Conte che fissa il ...

Spread Btp-Bund apre a 258 punti : ANSA, - ROMA, 28 SET - Lo Spread Btp-Bund dopo i primi scambi segna 258 punti base, con un rendimento del decennale italiano al 3,07%. Ieri il differenziale aveva chiuso 235,5 punti base. Avvio carico ...

Manovra - lo Spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 258 punti : Roma, 28 set., askanews, - Avvio subito in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi dopo il Consiglio dei ministri di ieri che ha fissato il deficit al 2,4% del Pil per il prossimo anno. Ieri lo ...

Spread Btp/Bund apre in calo a 240 punti : ANSA, - ROMA, 21 SET - Apertura in lieve calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 240 punti nei primi scambi contro i 241 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari a ...

Lo Spread apre stabile a quota 237 : Le tensioni fra l'Italia e importanti esponenti delle istituzioni europee non hanno prodotto scossoni allo spread. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi ha aperto sostanzialmente stabile, a quota ...

Spread Btp Bund apre a 256 punti : ANSA, - ROMA, 13 SET - Avvio di giornata in lieve rialzo per lo Spread tra Btp e Bund 256 punti contro i 254 di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,97%. 13 settembre 2018 ...

Spread Btp Bund apre a 254 punti : ANSA, - ROMA, 12 SET - Avvio di giornata in lieve rialzo per lo Spread tra Btp e Bund 254 punti contro i 251 di ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,96%.

Spread Btp Bund apre in calo a 248 : ROMA, 11 SET - Avvio di giornata in ulteriore lieve calo per lo Spread tra Btp e Bund che scende a 248 punti contro i 250 di ieri sera. Il rendimento del decennale è al 2,90%.

Spread Btp/Bund apre in calo a 262 : ... il presidente del consiglio Conte, il vicepremier Salvini e il ministro dell'economia Tria hanno ribadito più volte la linea prudente e equilibrata sui conti pubblici dell'esecutivo sia nella ...

Borsa - Piazza Affari apre in leggero rialzo. Spread stabile : Il giudizio negativo dell'agenzia di Rating Fitch sul debito sovrano italiano non sembra preoccupare la Borsa - Non sembra impensierire più di tanto i mercati la decisione dell'agenzia di Rating Fitch ...