Spostamento del mercato di Albenga Ciangherotti | Non lo ha chiesto la Prefettura

Il Parlamento spagnolo ha votato a favore dello Spostamento della tomba di Francisco Franco : Il Parlamento spagnolo ha votato a favore dell’esumazione dei resti del dittatore Francisco Franco e della loro rimozione dalla Valle de los Caídos (Valle dei caduti), un complesso monumentale a circa cinquanta chilometri da Madrid dove sono sepolte anche 34mila The post Il Parlamento spagnolo ha votato a favore dello spostamento della tomba di Francisco Franco appeared first on Il Post.

ASSESSORATO CULTURA - Provvisorio Spostamento in programma nel 2020 anche per le associazioni della Casa della Patria : Nel 2019 per il Museo del Risorgimento e Resistenza previsto il trasferimento nel refettorio del Chiostro di San Paolo 26-07-2018 / Giorno per giorno , Nota a cura dell'ASSESSORATO alla CULTURA del ...