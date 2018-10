Sorpresa doppia | Karina Cascella torna a Uomini e Donne e sgancia una bomba

caffeinamagazine

: Sorpresa, Facebook usa il tuo numero a scopi pubblicitari - AZinnanti : Sorpresa, Facebook usa il tuo numero a scopi pubblicitari - FabioSanges : Sorpresa, Facebook usa il tuo numero a scopi pubblicitari -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Ora è ospite fissa nei salotti tv di Barbara D’Urso, mal’abbiamo conosciuta per la prima volta a. Vi ricordate? Storia d’amore con l’ex tronista Salvatore Angelucci a parte,ricopriva il ruolo di opinionista in trasmissione. C’è rimasta fino al 2013 poi, per motivi ancora sconosciuti, vennero confermati unicamente Tina Cipollari, Gianni Sperti, Jack Vanore e Tinì Cansino, questi ultimi due rispettivamente al trono classico (dove poi è approdato anche Mario Serpa) e al trono over. Attenzione, attenzione: lasta perre a. Un ritorno flash, avvenuto nell’ultima registrazione del trono classico, i cui protagonisti sono Mara Fasone, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, ma di grande effetto. Già, perché stando alle anticipazioni diffuse dal sito Il Vicolo delle ...