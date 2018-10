Somalia | esplosione coinvolge un mezzo italiano | illesi i militari

Somalia - esplosione vicino a un mezzo militare italiano : La paura c'è stata, ma per fortuna stavolta nessuna conseguenza negativa. Un mezzo militare italiano con a bordo alcuni nostri soldati che operano nell"ambito di una missione europea in Somalia , è stato coinvolto in un" esplosione . Nessun ferito tra gli uomini in divisa, rientrati alla base con gli stessi mezzi del convoglio. Lo ha riferito lo Stato Maggiore della Difesa italiana sul proprio account Twitter.Erano cinque i mezzi che rientravano ...

Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione causata da un’autobomba a Mogadiscio - in Somalia : A Mogadiscio, la capitale della Somalia, c’è stata una grossa esplosione causata da un’autobomba: l’obiettivo dell’attacco era un ufficio governativo nel quartiere di Howlwadag e l’esplosione ha provocato il crollo di una scuola e del tetto di una moschea. Secondo le The post Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione causata da un’autobomba a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.