Social | come scoprire se ti hanno bloccato

GIOVANNA CIVITILLO : LA MOGLIE DI AMADEUS VITTIMA DI UN INCIDENTE/ Foto - come sta? Sui Social la brutta notizia : Piccolo INCIDENTE per GIOVANNA CIVITILLO, che su Instagram rende nota la sua sventura sull'hoverboard. Frattura a parte, col marito AMADEUS procede tutto bene.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 10:33:00 GMT)

“Reddito di Cittadinanza e vedrai come iniziano a trombare tutti come i ricci”. Il tweet e la precisazione del deputato M5S Baroni scatenano i Social : “Metti il Reddito di Cittadinanza in Italia e vedi come iniziano a trombare tutti come ricci!”. È bastato un tweet per far salire l’hype della promessa elettorale più pubblicizzata dal Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni e ora oggetto di dibattito sulle coperture nella legge di bilancio. Galeotta fu l’ultima puntata di Piazza Pulita su La7. Perché proprio mentre l’economista Federico Fubini sosteneva in diretta che la crisi delle nascite e ...

Grande Fratello Vip 2018 come seguirlo : puntate - orari - diretta - Social : Grande Fratello Vip, come e dove seguirlo: gli orari di tutte le puntate, le dirette h24 e i social Ha finalmente e ufficialmente riaperto i battenti il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono andati in onda in diretta tv con la prima puntata della terza edizione del reality-show di Canale 5.

Come il populismo si è diffuso grazie ai Social network : Un lungo articolo pubblicato lo scorso 16 settembre dal Corriere della Sera analizza Come un muratore calabrese di mezza età, attualmente disoccupato, sia diventato uno degli " influencer politici" ...

Asia Argento torna come giudice ad X Factor? I ‘movimenti’ sui Social che fanno pensare ad un suo reintegro : Asia Argento potrebbe tornare come giudice ad X Factor, l’attrice italiana dopo le accuse di stupro di Jimmy Bennett è stata sollevata dall’incarico Asia Argento tornerà o non tornerà a vestire i panni del giudice ad X Factor? Dopo le accuse di molestie daell’attore americano Jimmy Bennett, l’artista era stata sollevata dall’incarico. Dai movimenti social dell’attrice si evince che la Argento potrebbe e ...

Cefalea cronica come "malattia Sociale" / Arianna Lazzarini della Lega prima firmataria : La deputata della Lega Arianna Lazzarini è la prima firmataria del provvedimento per trasformare la Cefalea cronica in una vera e propria "malattia sociale". Ecco perché (Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:05:00 GMT)

Ilary Blasi : "Io e Totti non siamo come i Ferragnez. Loro sono Social - noi siamo reali" : L'addio di Ilary Blasi alla conduzione de Le Iene è ormai ufficiale, al suo posto subentrerà Alessia Marcuzzi che, già in passato, aveva ricoperto il ruolo di conduttrice all'interno della trasmissione. In occasione di questa scelta di carriera, Ilary ha deciso di confessarsi al settimanale Chi, parlando di lavoro ma anche di amore e famiglia.La mia decisione di lasciare Le Iene è stata una scelta doLorosa. Quella ...

Caterina Balivo criticata sui Social : 'Ma come ti sei vestita?' : Utenti scatenati sul profilo Instagram di Caterina Balivo , il cui look non è stato particolarmente apprezzato. La conduttrice di Vieni da me si è lasciata immortalare prima di entrare negli studi Rai,...

Salvini - Chef Rubio : “Siamo tanti a non pensarla come lui - più di quelli che blaterano senza senso sui Social” : “Ho definito Salvini ‘disonorevole’? Ho scoperto che la Lega pagherà i 49 milioni rubati fino al 2098 dichiarandosi colpevoli del furto. Il mio impegno politico è sempre stato presente, avevo anche creato la pagina ‘Matteo Sarvini‘, un suo alter-ego che parlava romanesco e si faceva ‘cazziare’ dalla madre. Ne parlo perché sento che c’è un bisogno di dare voce alle persone che la pensano come me, ...

Maurizio Costanzo attacca Sonia Bruganelli : “Che bisogno ha di raccontare come viaggia sui Social?” : Maurizio Costanzo non usa giri di parole per rivolgersi a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis: “Vorrei suggerirle di lasciare perdere i social“, ha detto in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. “Sonia Bruganelli ha un lavoro soddisfacente e un tenore di vita altissimo, anche grazie al fatto che è la moglie di Paolo Bonolis — ha detto ancora Costanzo —. Pure io mi chiedo: che bisogno ha di raccontare come ...

Bello come un’opera d’arte - chi è Edoardo Angela? Il fascinoso figlio di Alberto che ha stregato i Social [GALLERY] : Edoardo Angela è il secondogenito di Alberto, tutti pazzi per il ‘misterioso’ e bellissimo figlio del presentatore di ‘Superquark’ Prima ci fu Piero, poi Alberto e chissà se in un futuro non troppo anteriore ci potrà essere sul palco di ‘Superquark’ anche Edoardo Angela. Il giovane ragazzo, secondogenito dell’attuale conduttore del programma culturale, ha stregato proprio tutti quando è stata per ...

Serena Williams sbrocca ‘come Fognini’ - Fabio non digerisce la battuta : la risposta Social è tagliente [FOTO] : Ironia social in merito allo sfogo di Serena Williams, tirato in mezzo Fognini come ‘termine di paragone’ degli sfoghi: il tennista non ci sta e risponde a tono La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso letteralmente la ...

Tgcom24 - gaffe Social sul premier Conte/ Foto - "Lo ricorderemo come lo Yonghong Li della storia repubblicana" : Tgcom24, gaffe social sul premier Conte. Ultime notizie Foto, sbagliato account su Twitter: "Lo ricorderemo come lo Yonghong Li della storia repubblicana"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:05:00 GMT)

Facebook Watch arriva in Italia : cos’è e come funziona la tv formato Social : Dopo il lancio negli Stati Uniti di un anno fa, Facebook Watch è sbarcato da pochi giorni anche in Italia. La tv del social network più famoso è disponibile da qualsiasi dispositivo, come ha spiegato Fidji Simo, responsabile della sezione video di Fb: “Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan”. Per la compagnia ...