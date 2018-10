Smog Piemonte | a Torino rinviate le restrizioni del traffico

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Sono state revocate, a, le nuove misure antipreviste da oggi in diverse regioni del Nord. Nel capoluogose, dunque, continuano ad essere in vigore le limitazioni permanenti che riguardano, per il trasporto persone, tutti i veicoli Euro 0 e veicoli diesel Euro 1 e 2, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. Per il trasporto merci, invece, lo stop riguarda tutti i veicoli Euro 0 e veicoli diesel Euro 1 e 2, dal lunedi’ al venerdi’ dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Intanto, questa mattina la Regioneha inviato ai Comuni con piu’ di 20mila abitanti che negli ultimi tre anni hanno registrato sforamenti di uno o piu’ valori limite delle polveri sottili e del biossido di azoto, il testo dell’ordinanza tipo approvata venerdi’ scorso. Tre gli ambiti di intervento: la mobilita’ urbana, che comprende il divieto di ...