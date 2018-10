Siria | i missili iraniani | un messaggio politico e non solo vendetta

Iran - missili balistici contro bersagli dello Stato islamico in Siria : L'Iran ha lanciato sei missili balistici contro obiettivi dello Stato islamico identificati in Siria come rappresaglia per l'attacco avvenuto il 22 settembre scorso ad Ahvaz. E' quanto si legge in una ...

Iran annuncia lancio missili in Siria : 8.50 I Guardiani della Rivoluzione Iraniani hanno annunciato di aver attaccato, con missili balistici, un quartier generale di terroristi in Siria, in risposta alall'attentato dello scorso 21 settembre nella città Iraniana di Ahvaz. "Il quartier generale dei responsabili del crimine terroristico di Ahvaz è stato attaccato pochi minuti fa a est dell'Eufrate, da missili balistici lanciati dalla divisione aerospaziale dei Guardiani della ...

Iran - media locali : missili su est Siria per attentato a parata : I media di Stato Iraniani affermano che la Guardia rivoluzionaria del Paese ha lanciato missili sulla Siria orientale in risposta a un recente attacco a una parata militare ad Ahvaz. La tv e l'agenzia ...

Siria - i media di stato accusano Israele di aver lanciato missili su Latakia : I media di stato Siriani accusano Israele di aver lanciato una serie di missili sulla provincia costiera di Latakia. Secondo la Sana, l'agenzia ufficiale, i missili sono stati lanciati dal mare e alcuni di essi sono stati intercettati dalle difese antiaeree. Altre fonti parlano di forti esplosioni nella zona industriale.

Siria : in rete video di intercettazione dei missili israeliani - VIDEO - - : In rete sono stato pubblicato il VIDEO di intercettazione dei missili israeliani da parte della difesa aerea Siriana. In precedenza è stato riferito che la Siria ha registrato un attacco missilistico ...

Siria : Israele lancia missili su Damasco : 23.20 Israele attacca Damasco. A riferirlo è la Tv di Stato Siriana. Il Paese di Netanyahu avrebbe lanciato missili vicino all'aeroporto internazionale della capitale Siriana.Diversi razzi sono stati distrutti dalla difesa aerea di Assad. L'attacco ha preso di mira un deposito di armi, secondo l'osservatorio Siriano dei diritti umani, dove recentemente sono arrivate armi destinate agli iraniani o agli Hezbollah. Israele aveva di recente detto ...

Siria - esplosioni in aeroporto militare di Damasco/ Ultime notizie : missili israeliani o incidente? E’ giallo : Siria, esplosioni in aeroporto militare di Damasco. Ultime notizie: missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni avvertite nelle scorse ore(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:58:00 GMT)

Siria - Mosca potrebbe lanciare fino a cento missili da crociera : La Russia potrebbe lanciare almeno cento missili da crociera Kalibr a supporto della grande offensiva nel Governatorato di Idlib, in Siria. Questa la stima delle capacità di proiezione delle dodici ...