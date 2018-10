Serie B | rinviata per il maltempo Padova-Pescara

Padova-Pescara - campo impraticabile : la gara di Serie B è stata rinviata : L’incontro di Serie B tra Pescara e Padova è stato rinviato, troppa pioggia allo stadio Euganeo Il terreno di gioco dello Stadio Euganeo di Padova è stato dichiarato impraticabile dall’arbitro Volpi e per questo la partita di Serie B tra la squadra di Bisoli ed il Pescara è stata rinviata. Il maltempo che si è abbattuto sul campo padovano ha portato l’arbitro prima a rinviare la gara di 45 minuti e poi a rimandarla a data ...

Calcio : il Tar rigetta il ricorso presentato dalla Pro Vercelli. La decisione sulla Serie B a 22 squadre è stata rinviata al Tribunale federale : Il Tar del Lazio dice no. Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli contro le decisioni prese dal Collegio di Garanzia del Coni relativamente al format della Serie B a 19 squadre. Il collegio, composto da tre magistrati ( Germana Panzironi, Daniele Dongiovanni e Francesca Petrucciani), ha ritenuto però che sul caso: “Non risultano comunque esauriti tutti i gradi della giustizia ...

Serie BKT - rinviata al 28/9 l’udienza del Tfn sui ripescaggi : Il Tribunale nazionale federale ha disposto il rinvio delle udienze al 28 settembre, in modo da poter accorpare tutti i ricorsi dei club interessati. L'articolo Serie BKT, rinviata al 28/9 l’udienza del Tfn sui ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

RIPESCAGGI Serie B / Sentenza rinviata a martedì - resta tutto in bilico : RIPESCAGGI SERIE B, campionato a 19 o 22? Siena, Novara, Catania, Ternana, Pro Vercelli sperano: il verdetto da parte del Collegio di Garanzia slitta a martedì(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:08:00 GMT)

Serie D - Rinviata la sfida di Coppa Italia contro la Fidelis Andria : FASANO - Rinviata la gara dei preliminari di Coppa Italia della Città di Fasano in programma domenica prossima sul campo della Fidelis Andria. Come era prevedibile la società andriese ha richiesto ed ...

Serie C rinviata/ Slitta ancora la compilazione del calendario - Gravina : "se ne parla dopo il 7 settembre" : ancora una volta la compilazione dei calendari di Serie C è stata rinviata: lo ha annunciato il presidente Gabriele Gravina, a causa del rischio di dover riammettere alcune squadre in corsa(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Serie A rinviata? Salvini : "Sarebbe doveroso fermarsi" : Da Pontida, il monito del Ministro dell'interno: "Non lasciamo sole le squadre genovesi, business può attendere"

Milan-Genoa rinviata : la decisione ufficiale della Lega Serie A : Adesso è ufficiale: Milan-Genoa è stata rinviata a data da destinarsi. Dopo la tragedia avvenuta nel capoluogo ligure, con la caduta del ponte Morandi che ha portato alla morte di 39 persone (tra cui 3 bambini), slitta l’atteso esordio dei rossoneri nella Serie A 2018-19. Rinviate Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina: il comunicato della Lega La decisione è stata comunicata – in via ufficiale – dalla Lega Serie A, che oltre a Milan-Genoa ...

Serie A - tutta la giornata rinviata? Ferrero : “Samp - Genoa - Milan - Fiorentina e Juve non giocano” : Serie A, la situazione dopo la tragedia di Genova – Potrebbero essere rinviate solo due partite della giornata del campionato di Serie A dopo la tragedia di Genova con il crollo del Ponte Morandi che ha sconvolto tutta l’Italia, si tratta di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa ma nelle ultime ore si fa strada il rinvio di tutta la giornata. “Il numero delle persone decedute è 38, i feriti sono 15, di cui 5 in codice rosso”: lo ...

La Serie B punta sul format a 20 squadre : rinviata la presentazione dei calendari : La Serie B punta sempre sul format del campionato a 20 squadre: lo ha ribadito nell'ultimo consiglio direttivo. L'articolo La Serie B punta sul format a 20 squadre: rinviata la presentazione dei calendari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - rinviata la presentazione del calendario : E’ stata rinviata la presentazione del calendario di Serie B per la stagione 2018/19 che si sarebbe dovuta svolgere a Cosenza il 6 agosto. Lo ha annunciato la Lega B dopo il Consiglio direttivo riunito questa mattina a Roma. “La Lega B non avendo ottenuto risposte dalla Federazione in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato ha annullato l’evento”, ...

