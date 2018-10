Serie B | il Tribunale Federale | Inammissibili i ripescaggi Si resta a 19

Serie B - il Tribunale Federale Nazionale dichiara "inammissibili" i ripescaggi : Gabriele Gravina, a capo della Serie C. AFP 'Inammissibili'. I ricorsi di Pro Vercelli, Novara, Siena, Catania, Ternana contro il blocco dei ripescaggi in Serie B vengono ancora una volta respinti, a ...

Ripescaggi Serie B - arriva la decisione del Tribunale Federale : ecco il format del campionato cadetto : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Catania, Novara, Ternana, Pro Vercelli e Siena sull’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini che hanno fissato il format della Serie B a 19 squadre. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dal ...

Calcio : il Tar rigetta il ricorso presentato dalla Pro Vercelli. La decisione sulla Serie B a 22 squadre è stata rinviata al Tribunale federale : Il Tar del Lazio dice no. Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli contro le decisioni prese dal Collegio di Garanzia del Coni relativamente al format della Serie B a 19 squadre. Il collegio, composto da tre magistrati ( Germana Panzironi, Daniele Dongiovanni e Francesca Petrucciani), ha ritenuto però che sul caso: “Non risultano comunque esauriti tutti i gradi della giustizia ...

Caso plusvalenze Chievo Verona - Serie A in bilico : il Tribunale Federale fissa al 12 settembre la nuova udienza : Caso plusvalenze- Il Tribunale Federale Nazionale ha fissato al 12 settembre l’udienza per il Caso Chievo Verona. I rappresentanti del club veneto saranno ascoltati in merito allo scandalo plusvalenze fittizie emerse in cooperazione con il Cesena. La scelta della data, ben oltre l’inizio del campionato di Serie A, sembra alquanto assurda. Che succede se i giudici decidono la retrocessione in Serie B del club di Campedelli? Sicuramente cosa ...

Chievo - Tribunale Figc : improcedibilità per il caso plusvalenze. Club resta in Serie A. Legali Crotone : “Subito nuovo processo” : Il Chievo Verona resta in Serie A, almeno per ora. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato infatti l’improcedibilità nei confronti della società per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro aveva chiesto 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato, una sanzione equivalente alla retrocessione in B, e tre anni di inibizione per il presidente Luca Campedelli. Il Tribunale presieduto da ...

